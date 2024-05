Las palomitas ‘made in Palencia’ que triunfaron en los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu: 600 kilos para los más de 60.000 asistentes

Las palomitas ‘made in Palencia’ que triunfaron en el concierto de Taylor Swift: 600 kilos para los más de 60.000 asistentes

Dos días de locura y éxtasis en Madrid y todo ello por la presencia de Taylor Swift, la artista más esperada y por el que ahora muchas de las gargantas se encuentran afectadas. La capital se convirtió en el punto de encuentro de las personas que se desplazaron hasta allí y la artista estadounidense fue ese núcleo de unión. Asistentes llegados desde Valladolid, Murcia, Sevilla, Barcelona, Badajoz o Bilbao enloquecieron cuando vieron a Swift cantar sus melodías en territorio español.

Los dos conciertos de la cantante serán recordados y quedarán para la posteridad. Palencia tuvo un hueco en este grandioso evento y no solo con la presencia de palentinos en los conciertos, sino por las palomitas que se pudieron degustar mientras Swift cantaba sus éxitos ‘Blank Space’ o ‘You Belong With Me’. Los asistentes de todos los puntos de España e incluso del mundo se llevaron un recuerdo de Palencia en forma de palomita. Quizás incluso el matrimonio de actores, Ryan Reynolds y Blake Lively, presentes en los dos eventos también saborearon estas sabrosas palomitas palentinas.

Cinin, la empresa de venta y alquiler de maquinas de palomitas, hotdogs, algodón de azúcar y otros consumibles ubicada en la calle Becerro de Bengoa en Palencia, llevó hasta la capital española un total de 600 kilos de palomitas. “Habitualmente, nosotros solemos entregar los productos el martes o el miércoles, pero nos tocó correr un poco porque tenían que meter los camiones para la instalación del escenario y tuvo que venir un transporte específico el viernes para entregar nuestros productos el sábado”, afirma Javier Margareto, dueño de la empresa con 15 años de vida, quien recuerda el hecho de ir con prisa para que las palomitas recién elaboradas en Palencia llegaran a tiempo al Santiago Bernabéu.

Los más de 120.000 asistentes presentes en los dos conciertos degustaron las palomitas palentinas normales con sal. Para Margareto, como palentino de nacimiento, que sus productos hayan llegado a tanta gente en eventos tan llamativos es un orgullo. “Cuando veo en la televisión nuestros productos me produce satisfacción y no solo por el negocio sino por llegar hasta allí”, sostiene el propietario de Cinin, apuntando que la empresa también colabora con los eventos que se celebran en estadios de fútbol, plazas de toros o la mayoría de los cines de España.

El radar de la empresa Cinin es amplio. Se ha hecho un hueco en los espectáculos más importantes que se celebran en España. Son 15 años al servicio y cada vez el crecimiento es mayor. La empresa palentina es la encargada de distribuir palomitas de colores durante los espectáculos musicales de ‘El Rey León’ o ‘Aladín’, pero también de los eventos que se desarrollan en el Bernabéu o en el WiZink Center, teatros y circos. “A algunos clientes les vendemos el maíz y a otros les entregamos ya las palomitas hechas”, indica.

Precisamente, hace apenas unos meses una iniciativa impulsada por la empresa palentina acaparó los titulares de España. Fue en octubre cuando el Zunder Palencia se desplazó hasta la capital para jugar contra el Real Madrid un partido de la ACB. Fue entonces cuando la empresa propuso al club blanco intercambiar 17.000 envases de palomitas gratis por 600 entradas más para los socios del club palentino. “Para nuestra ciudad, este año es muy especial. Ir a Madrid a acompañar a nuestro equipo es un sueño para nosotros. ¿Aceptáis el reto, madridistas?”, lanzaba la pregunta la empresa Cinin.

El envase de cartón de color blanco con letras de colores y las sabrosas palomitas son un recuerdo más después de ver en persona a Taylor Swift. Palencia tiene un vínculo con la cantante estadounidenses y es a través de las palomitas.