VÍDEO | Un montañero tiene que ser rescatado en el Pico Espigüete: el flash del móvil permitió localizarle

Un montañero ha tenido que ser rescatado por el helicóptero de la Junta tras quedarse enriscado en la cara norte del Pico Espigüete, en la Montaña Palentina. Precisamente, en este pico fallecía este sábado un hombre de 42 años tras precipitarse desde 100-200 metros.

Este domingo, el alertante ha avisado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 15:03 horas, cuando advertía de que un montañero estaba pidiendo auxilio pero no era capaz de visualizarlo. Según sus indicaciones, la persona estaba en la cara norte, a unos 50 metros de la cumbre. Afortunadamente, la víctima no estaba herida, pero no podía salir de la zona.

Ha sido entonces cuando se ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, donde viajaban dos rescatadores, uno de ellos enfermeros. También se ha dado aviso al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la Diputación de Palencia y a la Guardia Civil.

Al aproximarse a la zona, el Centro Coordinador de Emergencias se ha puesto en contacto con el alertante, quien ha indicado al montañero que señalice su posición con el flash del móvil para que pudiera ser localizado.

El helicóptero ha visualizado entonces al montañero, quien ha sido izado junto el rescatador mediante grúa doble y evacuado hasta una zona segura.

