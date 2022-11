El timo del Tocomocho sigue vivo: dos detenidos por vender cupones de la ONCE supuestamente premiados

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa cuando se encontraban 'captando' a una de las víctimas. Todo ello bajo el timo del Tocomocho.

En el momento de su detención, pretendían vender a la víctima diez cupones de un sorteo celebrado de la ONCE que no tenían premio. El engaño consistía en que los autores aprovechaban el interés de la víctima por ganar un dinero rápido, venden unos cupones de lotería, en este caso de un sorteo de la ONCE y que supuestamente estaban premiados por un dinero inferior al que le correspondía el supuesto premio.

Según han informado fuentes policiales, los autores tienen numerosas detenciones por hechos similares.

Sigue los temas que te interesan