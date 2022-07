A ritmo de blues, funky y afrobeat los miércoles de julio en la Huerta de las Delicias

'La Huerta de las Delicias' abrirá la edición de este año el 6 de julio con la actuación de Nick Moss Band. Desde EEUU llega a Palencia puro blues en su expresión más urgente. Nick Moss es una figura importante en el blues contemporáneo. El virtuoso de la guitarra de blues Nick Moss y el mago de la armónica Dennis Gruenling están en racha ganadora desde que unieron fuerzas por primera vez en 2016.

Con incansables giras y el lanzamiento de su debut en Alligator Records, The High Cost Of Low Living, en 2018, The Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling ha estado tocando para fanáticos entusiastas y ha ganado a críticos y programadores de radio de todo el mundo. Su buena racha continuó hasta principios de 2019, cuando el guitarrista Moss, un veterano que recorre desde hace 30 años de los clubes de blues West and South Side de Take-No-Prispers, que no toma prisioneros, ganó el Premio de Música Blues (BMA ) para Blues Tradicional Artista Masculino del Año. Gruenling, uno de los mejores en la escena de hoy, ganó el BMA al Mejor Instrumentalista - Armónica.

Y ahora, con las probabilidades a su favor, presentan su nuevo álbum, Lucky Guy !. Lucky Guy! - producido por Kid Andersen (guitarrista de Rick Estrin & The Nightcats) y Moss y grabado en el Andersen's Greaseland Studio en San José, California - con el clásico sonido de blues de Chicago por el que la banda es conocida. Pero, como señala el propio Moss, también hay "algunos otros sabores", incluidos el pop de pantano de Louisiana, el blues de la costa oeste, el funk de Nueva Orleans e incluso algo de proto-rock and roll. Todas menos una de las 14 canciones son originales, con 11 de Moss y dos de Gruenling. La banda ofrece a cada uno una habilidad y autoridad intransigentes. De principio a fin, Lucky Guy! es una explosión alegre y sónica de puro poder de blues.

El ciclo continuará el miércoles 13 de julio con la actuación de The Reverend Shawn Amos, un artista afincado en Los Ángeles y un bluesman de éxito listo para convertir cualquier sala que se precie en un club de blues de Chicago de los años '60. Su contundente y emocional directo es un viaje a tiempos pretéritos, a una tienda de campaña evangélica cargada de fe energética lista para convertir a los más obstinados con el mensaje del Reverendo, cargado de melodías que harán bailar tus botas y de un blues profundamente alegre.

The Rev surgió en los '70 en Los Ángeles, al rebufo de leyendas de la música como Marvin Gaye y Quincy Jones, así como de todo tipo de músicos de la calle. Hijo del agente musical y emprendedor Wally 'Famous' Amos y de la cantante de rhythm'n'blues Shirleey May, Shawn pronto se encontró con la música y ha trabajado en ella en toda su vida como adulto. Su rica carrera como productor incluye la supervisión de nueva música y de retrospectivas de la música de leyendas del R&B como Solomon Burke, John Lee Hooker o Johny 'Guitar' Watson, entre muchas otras leyendas. The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood es una colaboración de raíces profundas entre el cantautor de blues y armonicista y algunos viejos amigos: el batería Brady Blade (Indigo Girls, Buddy & Julie Miller), el bajista Christopher Thomas (Norah Jones, Macy Gray), y el veterano guitarrista de Rev Chris "Doctor" Roberts.

El miércoles 20 de julio será el turno del francés Alexis Evans. Siendo todavía menor de edad, al frente de Jumpin At The Westside, su primer proyecto, se alzó vencedor de un concurso local de Burdeos que le permitió participar en el International Blues Challenge de Memphis, y girar por parte del sur estadounidense.

De esta gran experiencia sacó arrestos suficientes paras lanzarse en solitario, y debutar con Girl Bait (Doghouse & Bone Records, 2016) saltarín, brioso y contagioso compendio de jumpin blues y r&b festivo aderezado con un elegante Hammond que recordaba a grandes maestros de este instrumento, sean estos Jimmy Smith o Brother Jack McDuff. La confirmación y maduración de su propuesta toma cuerpo en I´Ve Come A Long Way (2019), once temas que recrean con tino los mejores momentos del soul, una propuesta que podría encajar tanto en Stax si viviésemos cincuenta años atrás como en Daptone si nuestro hombre hubiese venido al mundo a la vera del Hudson en lugar de a orillas del Garona.

La Huerta de las Delicias cerrará su edición del 2022 el 27 de julio con los ritmos de los ingleses London Afrobeat Collective. Después de haber estado en la vanguardia del circuito de música en vivo de Londres y la atracción de una gran cantidad de reservas internacionales después de su debut homónimo London Afrobeat Collective, el colectivo de 10 piezas establecido para encapsular la energía generada durante sus presentaciones en vivo, combinando esto con una habilidad para componer canciones recién evolucionado y refinado destreza musical.

El resultado era de 2015 álbum 'Cadena alimentaria' de la banda y sin duda el mejor trabajo de la banda hasta la fecha, manteniendo fiel a los principios originales del movimiento Afrobeat y allanando el camino para su futuro como un género único y emocionante para ser escuchado y disfrutado en todo el mundo.

'Cadena alimentaria' fue ampliamente elogiado en los medios de comunicación, ganando aplausos de la superestrella del Jazz y la BBC Radio 2 DJ Jamie Cullum, quien describió LAC como una "banda en vivo increíble". El álbum también fue defendido por la BBC 6 Music, siendo interpretada por DJ Huey Morgan, Tom Ravenscroft y el apoyo frecuente de Craig Charles en su súper popular de Funk & Soul espectáculo (LAC haber apoyado Craig de gira con anterioridad). Producida por Leon Brichard (Ibibio Sound Machine, Plan B, Fela! Musical) con el diseño gráfico del artista prolífico Ben Hito (George Clinton / Parlamento / Funkadelic) 'Cadena alimentaria' es un álbum de canciones himnos con letras con conciencia social, establecidos a líneas latón audaces y grooves bailables hipnóticas. Su efecto dirigió el Sunday Times de describirlo como "un buen nuevo álbum", con el London Evening Standard aplaudiendo LAC como "una gran banda festival".

