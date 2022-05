José María Atienza: “Si veo que Ampudia me apoya y puedo ser alcalde me presentaré”

Noticias relacionadas El concejal de Ampudia José María Atienza deja Cs y pasa a no adscrito

“Antes de que Ciudadanos me dé la patada, la doy yo. Han sido ocho años en el partido, cuatro de ellos muy buenos. En los últimos tres ha habido falta de comunicación con la dirección provincial y regional del partido. No quiero hacer fango ni porquería pero me he sentido muy mal”, ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, José María Atienza, teniente de alcalde y responsable de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Ampudia.

Este martes anunciaba su marcha de Cs y que pasará a ser concejal no adscrito en el consistorio de la localidad palentina, aunque ha asegurado que el pacto de gobierno, con el PSOE, continuará hasta que finalice esta legislatura, con la mirada puesta ya en las elecciones municipales de 2023.

“Conmigo no han contado para nada, ni para hacer las listas de las elecciones regionales. No me han llamado para nada. ¿Qué iban a hacer conmigo, mantenerme como florero? Para eso, si no me echan, me voy yo. No me han llamado ni se han puesto en contacto conmigo para ofrecerme un cargo. No por el cargo sino porque era de los pocos que quedaban dentro del partido. Conmigo no contaban para nada. Para ser un cero a la izquierda, me voy”, ha asegurado el concejal no adscrito ya en el Ayuntamiento de Ampudia.

Mirando a esas elecciones del año próximo se ha desligado, tras la rueda de prensa de ayer, de pensar en ello aunque ha asegurado que “está pensando en dejarlo todo”, y ha añadido que “si ve que Ampudia le apoya y puede llegar a ser alcalde se presentará solo, como independiente, o si hay algún partido que le ofrezca una propuesta lo valorará”.

El pacto sigue en Ampudia a la espera de los comicios de dentro de un año.

