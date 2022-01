Palencia refuerza la seguridad para evitar aglomeraciones en la Cabalgata de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Palencia apuesta, al igual que el resto de capitales de provincia de Castilla y León, por una Cabalgata de Reyes segura. Para ello, desde hace meses la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, dirigida por Laura Lombraña, trabaja en varios escenarios y posibilidades que garanticen el orden. De este modo, y de la mano de Policía Local y Bomberos, se ha diseñado un dispositivo especial, que prevé la delimitación y balizado de gran parte del recorrido con más de 1.000 vallas para que los espectadores puedan distribuirse por las vías de manera ordenada. Protección Civil, por su parte, también colaborará en el evento y se han contratado a más de 20 personas de refuerzo para controlar que las normas sanitarias se cumplen durante todo el recorrido.

Laura Lombraña aseguró que el Ayuntamiento, "ha implementado todas las medidas necesarias para que este evento, que tiene lugar al aire libre, se desarrolle en condiciones de seguridad", e insistió, por un lado, en que el uso de la mascarilla es obligatoria y, por otro, que la responsabilidad individual será clave.

Cerrando el foco sobre la Cabalgata, se ha organizado en torno a la magia con personajes principales como el Mago Merlín, Campanilla y su amigo Terence, las madrinas de la Bella Durmiente, Flora, Fauna y Primavera, así como el hada azul de Pinocho. En este sentido, Lombraña ha adelantado que, "no faltará ningún personaje ya que también habrá elfos y duendes del bosque así como otros personajes muy queridos por los niños como Mickey, Minnie, Elsa y Olaf entre otras sorpresas".

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estarán acompañados por un séquito de más de 300 personas en un recorrido en el que se podrán ver, "impresionantes carrozas, que lucirán con más de 4.000 bombillas led de bajo consumo, siendo especial una de ellas que cuenta con 22 metros de longitud", apuntó.

El desfile, que saldrá a las 18:00 horas de la calle Isaac Peral, como es habitual, estará también animado por seis espectáculos de las mejores compañías teatrales, "alguno de ellos de grandes dimensiones con más de tres metros de altura", destacando los de carácter circense, las famosas ocas de Miguelín, la participación de la Escuela de Danza Smile, el Club de Gimnasia Artística, Patinando por Palencia, los carteros de correos, el Club 600 y el camión "El Abuelo", cedido por el Parque Municipal de Bomberos.

El recorrido previsto será igualmente el tradicional, pasando por algunas de las principales vías de la ciudad, tales como, Cardenal Cisneros, Valladolid, República Argentina, Plaza Pío XII y Calle Mayor, para acceder a la Plaza Mayor a través de la Travesía Secretario Vázquez. Una vez allí, Sus Majestades los Reyes Magos se dirigirán a los palentinos desde el balcón del consistorio para posteriormente proceder a la adoración al Niño Jesús. El evento también contará con la colaboración de la soprano Natalia Bravo, el tenor Álvaro Medrano, el barítono Oscar Martin y el bajo Victor Lafuente, quienes interpretarán el villancico 'Mary, did you Know', para, posteriormente, disfrutar del villancico EA a cargo de la asociación folclórica 'Reino de Castilla'.

Como novedad, el acto se cerrará con una espectáculo pirotécnico en la fachada del ayuntamiento, "compuesto por más de 200 disparos de fuegos en tan sólo tres minutos al ritmo de la música para cerrar un acto inolvidable", reveló Lombraña.

Cabalgata segura y para todos

Además del amplio dispositivo que se va a desplegar para evitar aglomeraciones, desde el Ayuntamiento han apostado para que la Cabalgata llegue a todos los hogares. "Tengo claro que la Cabalgata tiene que ser un evento que garantice la seguridad dando opciones a los vecinos para que lo puedan ver presencialmente, respetando las normas sanitarias, o desde su casas ya que considero que es necesario que la ilusión vuelva a los hogares y sobre todo que llegue a los niños", concluyó la edil.

Sigue los temas que te interesan