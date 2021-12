Los entresijos del Cristo Atlético: cómo preparar un partido ante un Primera siendo un modesto

En el mundo del fútbol los focos siempre apuntan a la misma dirección. El terreno de juego, donde se ve a futbolistas y entrenadores, atrae todas las miradas de los aficionados, siendo estos los protagonistas absolutos. Sin embargo, dentro de los clubes hay quienes están alejados del mundo mediático, haciendo su trabajo en silencio pero que, sin duda alguna, también son indispensables para el cuerpo técnico y para que el desarrollo del partido vaya por buen camino.

Es el caso de Jose María Velasco, o más conocido por todos como Chema. Él es uno de los integrantes del área administrativa y secretaría técnica del C.D. Palencia Cristo Atlético. El club palentino se enfrenta este martes 14 de diciembre ante el R.C.D. Espanyol en los treintaidosavos de la Copa del Rey. Un equipo de Segunda División RFEF contra uno de Primera División. Cuarta categoría contra la máxima del fútbol español.

La desigualdad parece, a primera vista, bastante clara. Precisamente, esta tesitura no se da solo dentro del rectángulo de juego. Chema es el encargado de organizar todas las licencias, horarios, hablar con el equipo rival, planear los viajes... en definitiva, organizar el día a día del club. A parte de todas estas labores, también está dentro de la secretaría técnica del equipo palentino, lo que le suma trabajos de scouting, visionado de partidos y realización de informes para el entrenador.

Uno de los grandes hándicaps que se puede encontrar entre ambos equipos es esta, la falta de medios humanos. Lo que posiblemente haga una persona en el Cristo Atlético, en el club catalán puede haber 2, 3, 4 o incluso 5 personas.

"Ahora mismo el Cristo Atlético es el primer equipo de la provincia pero también es un equipo humilde y al final entre pocos hacemos el trabajo de muchos", señala Chema. Entre el entrenador, cuerpo técnico y toda la parte de la dirección deportiva, hacen todo ese trabajo en el que en otros clubes más profesionalizados "hay una persona para scouting, otra para ver partidos u otra para realizar los informes".

Todo este cúmulo de quehaceres comenzó desde el segundo uno en el que la bola juntó los caminos de los morados y blanquiazules. "El sorteo fue un viernes y nos pilló en fin de semana, pero ya teníamos preparado el partido de liga y nos pusimos manos a la obra para planificar, organizar, analizar el rival a través de todas las aplicaciones de informes de scouting para pasárselo al cuerpo técnico", explica.

Rival superior en todos los aspectos

Un rival que no solo es superior en el aspecto económico, en lo deportivo cuenta con grandes nombres como los de Raúl De Tomás, Adrián Embarba o Sergi Darder. "Si vienen con todo lo que tienen en la recámara y salen con los titulares no solo tienen una amenaza, son muchas", asevera el integrante del club palentino.

Sin embargo, el calendario, en cierta manera, les sonríe. El sábado el club catalán tuvo que enfrentarse al Levante, un rival directo en sus aspiraciones. Por otro lado, este martes el partido contra el Cristo Atlético y el viernes ante el R.C Celta de Vigo. Esto puede suponer que las rotaciones sean necesarias en el equipo de Vicente Moreno y le abra alguna posibilidad mayor a los morados. "Pienso que van a rotar bastante y podemos aprovechar esa situación para dar el campanazo", cree Chema.

Además, el equipo de Palencia cuenta con otro hándicap el cual piensa Chema que puede ser una "virtud". "La mayor amenaza para el Espanyol es que la afición de Palencia llene el campo y que esté orgullosa de este equipo que está haciendo las cosas bien durante estos últimos años y yo creo que con su apoyo puede ser un punto a favor para poder luchar contra ellos".

Sumado esto, se une "el premio y la motivación" del hecho de enfrentarse entre un equipo modesto y un club más grande. Todo esto se convierte en un cóctel perfecto para que Palencia se convierta en una fiesta grande del fútbol para una afición que en los últimos años había perdido la ilusión a raíz de la desaparición de varios clubes que intentaron representar a la ciudad. Una montaña rusa que acabó por desenganchar al aficionado y que ahora, de la mano del Cristo Atlético, comienza a recuperar esa ganas perdidas años atrás.

"El otro día en Copa del Rey contra el Real Unión se notó ese ambiente de ilusión. También lo que queremos es que la gente se anime en liga, ya que se están haciendo bien las cosas. El equipo está jugando genial y se merece el apoyo de todos palentinos", puntualiza Chema.

Este partido es un premio

Para Chema Velasco este partido ante el Espanyol "es un premio", a pesar de todo el trabajo que trae detrás. "Al ser la Copa del Rey tienes que tener todo bien atado, todo el tema de acreditaciones, que el Espanyol tenga todas las necesidades cubiertas, que el productor que televisará el partido tenga todo en orden... al final es más trabajo sí, pero también es un premio para todos, aunque tengas que estar más horas con ello", insiste.

Este encuentro también podría suponer el comienzo de una buena amistad y colaboración entre ambos clubes. No sería la primera vez que de estos partidos se fraguan buenas relaciones entre equipos de élite y del fútbol modesto. Es por ello, que Chema señala que desde el Cristo Atlético están abiertos "a cualquier colaboración".

Jose María Velasco asegura que no tienen "ninguna atadura con nadie externo". "Si llega el Espanyol y nos dice 'hay un jugador en vuestro grupo que nos interesa', nosotros no tenemos ningún impedimento en facilitar esa información, si entablamos una buena relación con ellos no creo que haya ningún problema por ninguna de las dos partes en facilitarnos ese trabajo", asegura.

1-0, da igual en el minuto 2 que en el 93

Chema, entre risas, tiene claro cual es el resultado que quiere que se dé. "1-0, me da igual que sea en el minuto 2 o en el 93", bromea.

Por último, espera que la gente que vaya al partido "disfrute", así como lo harán "los jugadores, cuerpo técnico y todo el personal del club" y que este momento sea "inolvidable". El buen trabajo que ha hecho este club durante los últimos 8 años que lleva esta junta directiva se está recompensado con está participación en Copa del Rey y el ascenso a Segunda División RFEF conseguido la temporada pasada", finaliza.

Sigue los temas que te interesan