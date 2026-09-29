Un negocio de León cumple 100 años y lo celebra a lo grande: es una referencia del compromiso con el comercio local

El Ayuntamiento de León ha rendido este martes, 29 de septiembre, homenaje a El Serranillo, que celebra este año su 100º aniversario.

El establecimiento ubicado en la plaza del Conde Luna luce ahora una placa conmemorativa en recuerdo de su pasado centenario.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado del gerente del establecimiento, Juan Antonio Diez, y de Juan Dopico, gerente del establecimiento, junto a la concejala de Comercio, Camino Orejas, y también familiares y trabajadores han descubierto la placa conmemorativa, reflejo de su historia y compromiso con el comercio tradicional.

Un pequeño acto en el que el alcalde ha destacado el trabajo de Juan Dopico por décadas dedicadas a sus tiendas, por cuidar la materia prima y la preparación de los detalles y también por la atención diaria y su compromiso con el entorno.

La historia de este establecimiento se remonta a cuando Tomás Hernández y su mujer, Simona Hernández, llegaron a León desde Serranillos, su pueblo de Ávila.

Dieron sus primeros pasos en un puesto del antiguo mercado, cuando todavía no existía el edificio actual. Poco después, la familia alquiló el establecimiento que acabaría siendo emblema del comercio leonés.

Con el paso de los años, la familia creció y el negocio también. Llegaron a tener tienda en la calle Roa de la Vega, vinculada al mercado de Colón, además de un almacén de frutas.

La segunda generación tomó el relevo hasta que, en 1984, un acontecimiento marcó un antes y un después. El padre de Juan Dópico Hernández, actual propietario, sufrió un infarto que le obligó a abandonar su profesión como médico. Fue entonces cuando su madre, Rosa, decidió ponerse al frente del negocio.

Ahora es Juan Dopico quien ha tomado el relevo, ampliando el negocio y, sobre todo, consiguiendo que sea una referencia para los leoneses con sus tiendas de la plaza del Conde Luna, plaza de la Inmaculada y República Argentina.