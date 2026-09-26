Una de las caravanas del Come y Calle en una edición pasada. Asociación Come y Calle

La fiesta gastronómica ideal para probar la comida callejera hasta el 5 de octubre: música, 21 puestos y zona de coctelería

León vive estos días sus días más especiales del año, las fiestas de San Froilán 2026. Unas fechas en las que la ciudadanía se echa a la calle para disfrutar de la música, la cultura, las tradiciones y, como no podía ser de otra manera en una ciudad como esta, de la gastronomía.

Precisamente, una de las actividades estrella de esta programación es la fiesta gastronómica que impulsa la asociación Come y Calle. Una iniciativa que reúne en el Jardín de San Francisco a más de 20 food trucks que ofrecen comida callejera de todo tipo, pero que va más allá del aspecto culinario.

La feria, que fue inaugurada este pasado viernes, 25 de septiembre, se extenderá hasta el próximo 5 de octubre y aquí no se podrá únicamente comer, sino que también habrá zona de coctelería, mercadillo artesanal, sesiones de DJ, conciertos en directo y actividades para los más pequeños.

La propuesta se presenta como una iniciativa para disfrutar en familia y con amigos, conjugando en un único espacio la gastronomía más extendida en las calles con la música y la diversión.

Las food trucks, que no dejan de ser camionetas que viajan de un lugar a otro ofreciendo diferentes propuestas culinarias, son el epicentro de la celebración.

Estas se colocarán en dos de los laterales de los jardines y ofrecerán todo tipo de elaboraciones, desde pizzas hasta hamburguesas, kebab, comida vegana, foodie y dulces.

La parte central de los jardines está reservada para un chill out y el punto de compra y devolución de las tarjetas de recarga con las que comprar en la feria. También habrá dos barras de bebidas habilitadas en dos de las salidas de la corona central.

Frente a la puerta tres se ubicará el punto de coctelería y bebidas premium, además de un puesto de patatas y un photocall para inmortalizar los momentos que se vivan en este Come y Calle.

Habrá dos escenarios, uno para las sesiones de DJ y otro para los conciertos de música en directo. Detrás de los primeros se ubicará la carpa donde se desarrollarán los talleres programados durante estos días.

Mapa de la distribución de Come y Calle en León. @comeycalleleon Instagram

La zona de mercadillo, con puestos artesanales, se ubica frente a las puertas 1 y 2 de entrada. Es junto a una zona verde a uno de los lados del escenario para conciertos donde está situado el área de actividades infantiles, donde los más pequeños podrán disfrutar divirtiéndose. También habrá pintacaras.

Come y Calle lleva existiendo desde 2015 y se ha convertido ya en un imprescindible durante las fechas festivas que a lo largo del año se celebran en León. Habrá música todos los días y por el Jardín de San Francisco pasarán artistas de todos los tipos.

Por ejemplo, para este fin de semana están previstas las actuaciones de Reverendo Escobar, Mala Gestión, Puretas DJs, Lonegan, Esta Noche No y La Vieja del Vinilo.

Una de las cosas por las que destaca esta fiesta gastronómica es por la especial atención que la organización brinda a la hostelería local y de Castilla y León, ya que se les suele dar prioridad para participar en la misma.

Toda la información del evento puede ser consultada tanto en las redes sociales de Come y Calle como en la programación de San Froilán 2026, elaborada por el Ayuntamiento de León.