Cuatro incendios se mantienen en nivel 1 en la provincia de León pero los trabajos nocturnos contienen su avance

Un hidroavión durante los trabajos contra los incendios en El Bierzo César Sánchez ICAL

Los trabajos llevados a cabo durante la noche de este jueves en los cuatro incendios de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (León), ubicados en Sotelo (Trabadelo), Congosto, Vega de Valcarce y San Vicente (Arganza) permitieron contener su avance.

Con todo, permanecen con actividad en diversos puntos de sus perímetros sobre los que se seguirá actuando a lo largo de este viernes, tanto con medios aéreos como terrestres, para evitar posibles reproducciones.

Además, el incremento de la humedad relativa, así como la bajada de las temperaturas mínimas y de la intensidad del viento, permitieron que los medios de extinción pudieran acometer las tareas derivadas de las estrategias de extinción planteadas y que dieron resultados positivos.

En el caso del incendio de San Vicente, en el término municipal de Arganza, que se originó en la tarde del pasado viernes y, aunque se dio por controlado el domingo, el martes tuvo lugar una reproducción que obligó a la Junta a declarar el nivel 1 por la previsión de afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

Los trabajos durante la noche en él permitieron rebajar su intensidad y suprimir la llama en gran parte del perímetro, por lo que hoy se llevan a cabo trabajos de extinción y liquidación.

No obstante, presenta un elevado riesgo de reproducciones, aunque sin riesgo aparente para poblaciones.

Por otra parte, a las 21.25 horas de la noche del jueves, la caída de un rayo provocó un incendio en la localidad de Sotelo, perteneciente al municipio de Trabadelo, y, sobre las 4 horas de la madrugada, la Junta lo elevó a nivel 1.

Ello debido a que requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

En estos momentos, se encuentra en fase de liquidación en parte de su perímetro y sin previsión de afección a poblaciones.

En la localidad de Congosto, otro rayo inició un incendio sobre las 21.27 horas del jueves, que se elevó a nivel uno del IGR a la 1.10 de la madrugada por poner en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El incendio se encuentra muy extendido, con perímetro sinuoso e irregular y, además, se sitúa en un terreno quebrado que dificulta las labores de liquidación.

No obstante, cuenta con perímetro sin llamas en gran parte del mismo, por lo que a lo largo de este viernes está previsto emplear fuego técnico para cerrar puntos de difícil acceso.

Finalmente, a las 22:25 horas también del jueves, la caída de otro rayo originó también un incendio en la localidad de Vega de Valcarce, que también fue elevado a nivel uno del IGR debido a que requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

Los trabajos empleados en él durante la noche resultaron efectivos en ambos flancos, aunque presenta una zona activa en cabeza con flanco norte, donde los trabajos de extinción utilizarán fuego técnico y maquinaria pesada, mientras que en el resto del perímetro los trabajos serán de liquidación.