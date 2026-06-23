Reactivado el incendio de San Vicente con nivel 1 de peligrosidad: más de 36 hectáreas calcinadas

El incendio de San Vicente de Arganza, en la provincia de León César Sánchez ICAL

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado el pasado martes en la localidad leonesa de San Vicente, en el término municipal de Arganza, en la comarca del Bierzo, debido a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Según ha informado la Junta, el incendio se originó sobre las 15:32 horas de este viernes, 19 de junio, debido a la caída de rayos y ha sido en la tarde de este martes cuando ha alcanzado el nivel 1.

Ello tras calcinar ya un total de 36,3 hectáreas forestales, de las que 28,3 son arboladas, seis de matorral y dos de pasto.

En estos momentos trabajan en su extinción tres medios aéreos, dos agentes medioambientales y una cuadrilla terrestre, pero el cómputo global de medios desplazados desde el pasado viernes alcanza la cuarentena, entre los que se encontraron siete helicópteros e hidroaviones.

También ocho cuadrillas helitransportadas y cinco terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, nueve agentes medioambientales o celadores, dos técnicos y dos medios de otras administraciones.