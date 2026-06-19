Entra en vigor: prohibidas las barbacoas, fuego al aire libre y material pirotécnico por temperaturas de 40 grados
La Junta de Castilla y León activa la alerta por alto riesgo de incendios forestales hasta el martes 23 de junio.
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La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio.
Lo hace ante la previsión de unas condiciones meteorológicas especialmente adversas que podrían favorecer la aparición y rápida propagación de fuegos.
Según ha informado la Administración autonómica, durante estos días se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora, tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas por debajo del 15 %.
Una combinación que incrementa notablemente el riesgo de ignición y expansión de incendios forestales.
Los análisis realizados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y por la Unidad de Planificación y Análisis del operativo INFOCAL coinciden en señalar que este episodio supondrá un aumento significativo del peligro en los montes de la comunidad.
Refuerzo del operativo y restricciones
Ante esta situación, la Junta ha activado medidas preventivas adicionales y ha reforzado el dispositivo de vigilancia y extinción. Se intensificarán los trabajos de los puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas forestales, brigadas helitransportadas, agentes medioambientales y celadores, mientras que se suspenden las actividades de entrenamiento de los medios aéreos para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.
Además, entran en vigor una serie de prohibiciones destinadas a reducir al máximo el riesgo de incendios:
- Queda prohibido encender fuego en el monte y en cualquier espacio abierto, incluidas áreas recreativas y zonas de acampada.
- No se podrán utilizar barbacoas al aire libre, aunque estén autorizadas.
- Se suspenden todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego.
- Se prohíbe el uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes o artefactos similares.
- No podrá utilizarse maquinaria que genere chispas, llamas o descargas eléctricas en el monte ni en una franja de 400 metros a su alrededor, salvo actuaciones urgentes de interés general previamente comunicadas.
- Se recomienda extremar la vigilancia durante las labores de cosecha y suspenderlas cuando coincidan temperaturas superiores a 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora.
Qué pueden hacer los ciudadanos
La Junta hace un llamamiento a la prudencia y recuerda que gran parte de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias o por actividades prohibidas.
Por ello, recomienda evitar cualquier acción que pueda generar una chispa o llama en el medio natural, no abandonar residuos en zonas forestales y prestar especial atención durante actividades de ocio o trabajo al aire libre.
En caso de detectar humo, fuego o cualquier conato de incendio, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.
Las autoridades recuerdan además que incumplir las restricciones vigentes puede derivar en sanciones e incluso en responsabilidades penales si la conducta provoca un incendio con consecuencias para las personas, el patrimonio o el medio ambiente.