Entra en vigor: prohibidas las barbacoas, fuego al aire libre y material pirotécnico por temperaturas de 40 grados

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio.

Lo hace ante la previsión de unas condiciones meteorológicas especialmente adversas que podrían favorecer la aparición y rápida propagación de fuegos.

Según ha informado la Administración autonómica, durante estos días se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora, tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas por debajo del 15 %.

Una combinación que incrementa notablemente el riesgo de ignición y expansión de incendios forestales.

Los análisis realizados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y por la Unidad de Planificación y Análisis del operativo INFOCAL coinciden en señalar que este episodio supondrá un aumento significativo del peligro en los montes de la comunidad.

Refuerzo del operativo y restricciones

Ante esta situación, la Junta ha activado medidas preventivas adicionales y ha reforzado el dispositivo de vigilancia y extinción. Se intensificarán los trabajos de los puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas forestales, brigadas helitransportadas, agentes medioambientales y celadores, mientras que se suspenden las actividades de entrenamiento de los medios aéreos para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Además, entran en vigor una serie de prohibiciones destinadas a reducir al máximo el riesgo de incendios:

Queda prohibido encender fuego en el monte y en cualquier espacio abierto, incluidas áreas recreativas y zonas de acampada.

No se podrán utilizar barbacoas al aire libre, aunque estén autorizadas.

Se suspenden todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego.

Se prohíbe el uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes o artefactos similares.

No podrá utilizarse maquinaria que genere chispas, llamas o descargas eléctricas en el monte ni en una franja de 400 metros a su alrededor, salvo actuaciones urgentes de interés general previamente comunicadas.

Se recomienda extremar la vigilancia durante las labores de cosecha y suspenderlas cuando coincidan temperaturas superiores a 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora.

Qué pueden hacer los ciudadanos

La Junta hace un llamamiento a la prudencia y recuerda que gran parte de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias o por actividades prohibidas.

Por ello, recomienda evitar cualquier acción que pueda generar una chispa o llama en el medio natural, no abandonar residuos en zonas forestales y prestar especial atención durante actividades de ocio o trabajo al aire libre.

En caso de detectar humo, fuego o cualquier conato de incendio, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

Las autoridades recuerdan además que incumplir las restricciones vigentes puede derivar en sanciones e incluso en responsabilidades penales si la conducta provoca un incendio con consecuencias para las personas, el patrimonio o el medio ambiente.