Un fuego en Arganza sube a nivel 1 al amenazar una zona forestal en el primer día de alerta por riesgo de incendios

La Junta ha declarado el nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial el fuego registrado en la localidad leonesa de San Vicente, en el municipio berciano de Arganza.

El fuego se originó a las 15:32 horas de este viernes y se ha declarado el nivel 1 al prever que peligren masas arboladas de más de 30 hectáreas de superficie.

Tres helicópteros, cinco cuadrillas helitransportadas, dos agentes medioambientales y un técnico, entre otros medios aéreos y terrestres, están trabajando en la extinción del fuego que se ha extendido hasta un pinar, y cuyo origen se investiga.

Precisamente, la Junta de Castilla y León había declarado hoy la situación de alerta por riesgo de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio.

Todo ello, ante el aumento de las temperaturas de 35 a 40 grados, vientos con rachas de entre 35 y 55 km/h, tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas por debajo del 15 %.