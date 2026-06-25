Alerta máxima en la provincia de León con los incendios: tres nuevos fuegos declarados de nivel 1 en apenas una hora

Uno de lus numerosos focos que se atendieron en la noche de este miércoles, todos por rayos. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La provincia de León vuelve a revivir la pesadilla con los fuegos en este 2026 como ya ocurrió el año pasado.

Desde la Junta de Castilla y León han informado de que hay declarados un total de cuatro fuegos en nivel de peligrosidad 1 en la actualidad. Al declarado el pasado 19 de junio en San Vicente hay que sumarle tres más, declarados en apenas una hora este miércoles.

El primero de esos tres nuevos fuegos que permanecen activos y en nivel 1 de peligrosidad se ha registrado en la localidad de Sotelo a las 21:25 horas de la tarde y la causa más probable son los rayos. Trabajó en el lugar un agente medioambiental.

El segundo de ellos, en nivel 1 de peligrosidad, se registró a las 21:27 horas en Congosto, también por rayos, en principio, como apuntan fuentes de la Junta de Castilla y León. Están trabajando seis medios para acabar con las llamas.

El último de estos incendios en nivel 1 en la provincia de León se registró a las 22:25 horas en Vega de Valcarce, también por rayos, donde han trabajado hasta un total de cinco medios de extinción.

Tres fuegos en nivel 1 que se suman al registrado en San Vicente, por lo que la provincia de León, suma cuatro incendios en ese nivel.

Se ha declarado la situación operativa 1 en Castilla y León por el número de incendios activos en la provincia de León.

Más incendios

Existen activos otros incendios en Tabuyo del Monte, Paradasolana, Peranzales, Villafranca del Bierzo, Valtuille de Arriba, Tejedo de Ancares, Burbia, en la provincia de León y otro en la de Palencia en Camasobres.

Están estabilizados en la provincia de León también el de Valdepiélago, Poladura de la Tercia y Torneros de Jamuz.

Y controlados en Burgos el de Ayuelas, en Palencia el de Grijota, en Zamora el de San Ciprián y los de Cabañas de la Dornilla y Torneros de la Valderia en León.