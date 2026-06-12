Administración de Lotería. Administración de Lotería.

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León

Un acertante de Euromillones gana más de 200.000 euros en Astorga

Uno de los dos boletos acertantes (5 números + 1 estrella) en toda España ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 del municipio, situada en la plaza Porfirio López, número 5.

Más información: Un pueblo de Valladolid se lleva un buen saco de billetes con el EuroMillones y mira a un bote histórico de 150 millones

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El sorteo de Euromillones de este viernes, 12 de junio, ha dejado un premio de segunda categoría en Castilla y León, concretamente en la localidad leonesa de Astorga.

Uno de los dos boletos acertantes (5 números + 1 estrella) en toda España ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 del municipio, situada en la plaza Porfirio López, número 5.

Plaza Mayor de Medina del Campo

El agraciado o agraciada se embolsará un total de 212.362,36 euros, en un sorteo del que no se han registrado boletos acertantes de primera categoría (5 + 2).

Además, ha habido otro acertante de segunda categoría en el municipio gerundense de Palamós.