Herida una mujer tras caerle el cartel de un establecimiento desde tres metros de altura en León

Una mujer de unos 90 años de edad resultó herida a primera hora de la tarde tras ser golpeada por un cartel de un establecimiento que cayó desde una altura de unos tres metros a la altura del número 34 de la avenida República Argentina de León.

El suceso se produjo a las 14:23 horas, cuando, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112, recibieron una llamada que alertó de lo ocurrido e informó de la existencia de un fragmento de mampostería en la pared que podría desprenderse.

Por ello, se movilizaron efectivos de la Policía Local de León, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendió a la herida, una mujer de unos 90 años de edad, que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.