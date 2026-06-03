Herida una mujer tras caerle el cartel de un establecimiento desde tres metros de altura en León
La víctima fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.
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Una mujer de unos 90 años de edad resultó herida a primera hora de la tarde tras ser golpeada por un cartel de un establecimiento que cayó desde una altura de unos tres metros a la altura del número 34 de la avenida República Argentina de León.
El suceso se produjo a las 14:23 horas, cuando, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112, recibieron una llamada que alertó de lo ocurrido e informó de la existencia de un fragmento de mampostería en la pared que podría desprenderse.
Por ello, se movilizaron efectivos de la Policía Local de León, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendió a la herida, una mujer de unos 90 años de edad, que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.