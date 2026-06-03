Alerta por la desaparición, desde el 30 de mayo, de una menor de 15 años en Arroyo de la Encomienda
La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan para dar con el paradero de la joven.
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El Centro Nacional de Desaparecidos ha informado de la desaparición de Esther Dessire H.G., una menor de 15 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda desde el pasado 30 de mayo.
Se trata de una menor de 1,70 metros, ojos verdes, pelo de color castaño, liso y largo, como han informado desde el Centro Nacional de Desaparecidos.
Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León apuntan a que “podría tratarse de una desaparición voluntaria” y tanto Policía Nacional como Guardia Civil trabajan para dar con el paradero de la joven, tanto en el municipio como en la capital vallisoletana.
“Preocupa porque es una menor de edad”, apuntan estas fuentes que añaden que este episodio de desaparición “se ha producido más veces”.
⚠️ 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️— CNDES (@cndes_oficial) June 2, 2026
🚺MENOR DESAPARECIDA
Edad 15 años
🧐Vista por última vez #ArroyodelaEncomienda
🔄RT para ayudar a encontrarlo
Si lo has visto o tienes pistas📩https://t.co/aw2Qt7Nm74
📞062 @guardiacivil
☎️116000 ANAR
🔗Canal oficial @cndes_oficial#menordesaparecida #Valladolid pic.twitter.com/sH4s91Nibd
Desde el Centro Nacional de Desaparecidos han ofrecido el teléfono 062 de la Guardia Civil y el 116000 de ANAR.
Todo para conseguir dar con el paradero de la menor de solo 15 años.