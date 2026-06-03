Nueva tragedia en la N-122: mueren los conductores de dos camiones tras una colisión frontal en Quintanilla de Arriba

Los conductores de dos camiones han muerto tras una colisión frontal que se ha producido en la mañana de este miércoles, 3 de junio, en el punto kilométrico 314 de la N-122 en Quintanilla de Arriba, como ha confirmado el Servicio de Emergencias.

El trágico suceso se ha producido a las 08:50 horas de la mañana y los alertantes informaban de que ambas personas se encontraban en el interior de las cabinas y que uno de los camiones estaba ardiendo.

Desde el 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de Diputación de Valladolid que han movilizado a dotaciones de Peñafiel y Arroyo y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Peñafiel y una ambulancia de soporte vital básico y también a Medio Ambiente.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de los dos varones, los dos conductores de los vehículos.