El refugio de Macarena Gómez: un pueblo de 75 habitantes con una joya del mozárabe del siglo X que es Monumento Nacional

No puede disimular su acento cordobés, pero también es cierto que tampoco puede olvidar sus raíces. La actriz Macarena Gómez, a la que todos conocemos por ser Lola de La Que Se Avecina, presume siempre de su origen leonés.

Lo hace siempre que tiene tiempo para escapadas. Por ejemplo en una ocasión compartió en sus redes sociales una imagen disfrutando de uno de los tesoros patrimoniales más importantes de Castilla y León: el Monasterio de San Miguel de Escalada.

En este caso se trata de una espectacular joya del arte mozárabe situada en un pequeño pueblo leonés de apenas 75 habitantes. Aquí es donde tiene su particular refugio leonés.

Ubicado en el municipio de Gradefes, a solo 27 kilómetros de la ciudad de León, San Miguel de Escalada se ha convertido en uno de los rincones favoritos de quienes buscan turismo cultural, tranquilidad y paisajes con historia.

Allí se encuentra el monasterio homónimo, considerado una de las obras más representativas del arte mozárabe prerrománico en España.

La visita de Macarena Gómez no es casual. La actriz mantiene una estrecha relación con León gracias a sus vínculos familiares.

Es sobrina nieta del reconocido poeta y escritor berciano Antonio Pereira, una de las figuras literarias más importantes del Bierzo.

Además, siempre ha mostrado públicamente su cariño por Castilla y León y especialmente por la provincia leonesa.

De hecho, en 2021, durante la presentación de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero en Aranda de Duero, la actriz —embajadora oficial de la Denominación de Origen Ribera del Duero— aseguró sentirse profundamente unida a esta tierra.

“Me gusta mucho el Ribera del Duero, el vino y considero que el espíritu Ribera corre por mis venas”, afirmó entonces. También recordó que, pese a haber nacido en Córdoba, su familia procede de León y Palencia: “Me conozco todas las provincias y he venido mucho a Aranda de pequeña”.

Una joya del mozárabe leonés

El Monasterio de San Miguel de Escalada es uno de los monumentos más impresionantes del patrimonio histórico español.

El templo fue restaurado en el año 913 por el abad Alfonso y un grupo de monjes procedentes de Córdoba, en al-Ándalus, convirtiéndose rápidamente en uno de los máximos exponentes de la arquitectura mozárabe del siglo X.

La iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel y destaca por sus emblemáticos arcos de herradura, sus columnas reutilizadas de construcciones visigodas y romanas y por una arquitectura única que mezcla influencias cristianas e islámicas.

El edificio fue levantado aprovechando materiales de épocas anteriores, una característica habitual en muchas construcciones prerrománicas.

Su importancia histórica y artística llevó a que fuese declarado Monumento Nacional en 1886.

Actualmente, forma parte de las grandes rutas culturales y patrimoniales de Castilla y León y es parada obligatoria para muchos peregrinos del Camino de Santiago que atraviesan la provincia de León.

Más allá de San Miguel de Escalada, León es una de las provincias más completas para el turismo de interior en España.

Desde la capital leonesa hasta ciudades históricas como Astorga o Ponferrada, la provincia ofrece naturaleza, patrimonio monumental y una de las gastronomías más reconocidas del país.

El Camino de Santiago atraviesa numerosos pueblos y municipios leoneses, donde peregrinos y visitantes encuentran paisajes espectaculares, tranquilidad y una cocina tradicional basada en productos locales y vinos de gran calidad.

Las escapadas de Macarena Gómez a estos pequeños pueblos con encanto confirman que guardan auténticos tesoros históricos.

Y San Miguel de Escalada, con apenas unas decenas de habitantes y uno de los monasterios mozárabes más importantes de Europa, es el mejor ejemplo de ello.