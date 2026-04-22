Lo oculto y enigmático regresa a Astorga en su Feria Esotérica con 15 expositores: “Somos un lugar mágico”

Imagen de uno de los puestos en una Feria Esotérica anterior en Astorga. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Feria Esotérica vuelve a Astorga en su cuarta edición después de la buena acogida de las tres anteriores. Lo hará en la Avenida Mérida Pérez, junto a la catedral y al Palacio de Gaudí, con el fin de atraer a vecinos y turistas hacia lo oculto y lo enigmático.

Se trata de una cita que celebrará su cuarta edición desde el jueves 24 y hasta el domingo 26 de abril para hacer crecer, aún más, a una feria que está ya consolidada y que es un gran reclamo turístico.

“Una feria que va a contar con quince expositores especializados en tarot, quiromancia, chamanes, terapias alternativas, talleres, conferencias, lecturas de aura, amuletos, velas, ciencias ocultas y mucho más”, asegura Enrique Gómez, organizador de la Feria Esotérica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La feria tendrá un horario, los días 24-25-26 de abril de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00, en la calle Doctor Mérida Pérez.

“Somos un sitio mágico”

“Somos un sitio mágico. Astorga está llena de magia. Esta es la cuarta edición de la Feria Esotérica. Aquí triunfa el tarot, la quiromancia, los amuletos y las ciencias ocultas con esta muestra”, nos cuenta Enrique Gómez.

En esa feria nos podemos encontrar desde la lectura del tarot a diferentes artesanías que están centradas en este mundo esotérico, así como terapias alternativas. “Habrá un stand en el que se va a hablar de una crema que se ha desarrollado y que está indicada para la fascitis plantar y el espolón”.

Imagen de diferentes personas en la Feria Esotérica de Astorga. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La mejor prueba de que esta cita está consolidada es que hay muchos expositores que vienen desde la primera edición. En esta ocasión habrá 15 expositores abiertos al público. La Guerra de Irán afecta porque algunos que venían de Almería o Málaga no van a poder asistir este año”, añade nuestro entrevistado.

Influye tanto ese conflicto bélico que “hay muchos productos que llegaban desde Asia que por el cierre del Estrecho de Ormuz no se pueden adquirir o aumenta su dificultad”.

De estos 15 expositores que participarán en la Feria Esotérica de Astorga, “un total de ocho son de la provincia de León” y los “demás llegan de zonas como Málaga, Burgos o Galicia”, explica Enrique Gómez.

A los expositores en esta Feria Esotérica de Astorga se le suman conferencias y talleres en un amplio programa para disfrutar.

El programa

La actividad de conferencias y talleres comenzará el viernes, 24 de abril, a las 18:00 horas con un micro abierto que lleva el título de ‘Tú eres el protagonista’. Un espacio único para compartir y conectar en el que los asistentes van a poder contar sus experiencias, visiones, predicciones y serendipias en un ambiente abierto, cercano y lleno de energía.

A las 20:00 horas tendrá lugar la actividad que lleva el nombre de ‘Vibración Sanadora’ para descubrir el poder de la energía que transforma. Desde la organización hacen un llamamiento a “sumergirse en una experiencia donde la vibración intencionada puede ayudar a armonizar cuerpo, mente y espíritu”. Estará impartida por Gustavo Subagh.

Para el sábado 25, a las 13:00 horas, María Vecino, fundadora de Molino Maestrices, será la protagonista de ‘Alimentación Consciente. Alimentación fotónica’ para descubrir una forma de nutrirse desde la conciencia. Todo para conocer cómo la alimentación puede influir en tu energía, bienestar y equilibrio conectando con una visión más natural y consciente de la salud.

A las 18:00 tendrá lugar la actividad ‘Terapia Alternativa’ con el fin de conocer una “innovadora propuesta” para el cuidado y el alivio corporal. Se va a presentar la crema Beiman Sport y Beiman Pie, especialmente indicadas para fascitis plantar y espolón, pensadas para mejorar el bienestar y la calidad de vida en el día a día.

Cartel Feria Esotérica en Astorga.

Para el domingo, 26 de abril, a las 12:00 horas, va a tener lugar el Taller de yoga ‘Equilibrio en movimiento’ en busca de encontrar “la calma a través del movimiento”. Una experiencia que busca “reconectar con la persona” y también “equilibrar cuerpo y mente y descubrir la paz interior desde la práctica consciente”.

Mientras que a las 18:00 horas, turno para Paula, tarotista y médium brasileña con “mensajes en directo para los asistentes”. Desde la organización llaman a “dejarse guiar por la intuición y la conexión espiritual en una sesión única donde se van a recibir mensajes y orientación en vivo”, señalan desde la organización.

“Como novedad, este año, hemos pensado en los visitantes que vienen a la feria con niños y pensando en ellos. Hemos habilitado un espacio para que se diviertan”, añade Enrique Gómez.

Unos talleres infantiles que van a llevar el nombre de ‘Construye tu constelación’. Pasa por ser un espacio creativo y mágico para los más pequeños. Con talleres infantiles durante el sábado en horario de mañana y tarde e impartidos por El Mundo en tus Manos.

Un expositor en una Feria Esotérica anterior. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La importancia de la feria

“Astorga es una localidad que siempre tiene actividades. Esta Feria Esotérica es una más que invita a que la gente de fuera duerma, consuma y genere ingresos indirectos que contribuyen a la economía local de Astorga”, añade nuestro protagonista.

Se trata una Feria que “al final dinamiza y mueve a personas, al comercio y demás”, añade el organizador.

“Es una feria que, por la temática, se sale de lo habitual y esperamos que todo se desarrolle bien, como los años anteriores, para que guste y pueda seguir creciendo”, finaliza.