El hórreo más antiguo de España no está en Galicia y ya es Patrimonio Inmaterial: "Es un elemento de memoria colectiva"

En Las Bodas, una pequeña localidad del municipio leonés de Boñar, se levanta desde el siglo XVII el hórreo más antiguo documentado de España. Construido en madera y sin un solo clavo, este granero elevado ha sobrevivido más de 400 años en la dura montaña leonesa.

Ahora, su legado y el de todos los hórreos del norte peninsular acaban de recibir el mayor reconocimiento estatal: el pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros los declaró Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Esta distinción protege no solo las estructuras de piedra y madera, sino sobre todo los saberes, técnicas y costumbres que las rodean. La Asociación de Amigos de los Hórreos Leoneses ha celebrado el hito con especial intensidad.

Fundada hace apenas un año, la entidad ha participado activamente en el proceso impulsado desde la sociedad civil.

"Queríamos poner en valor los hórreos leoneses y crear en León lo que en otras provincias ya llevaba tiempo rodado", explica su presidente, Pablo López Presa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Uno de sus impulsores clave fue el arquitecto y divulgador leonés Eloy Algorri, fallecido el pasado mes de enero, primer presidente de la Asociación.

"Fue un arquitecto y divulgador leonés que hizo una tesis sobre los hórreos en el noroeste de España. Era una figura muy importante y que cuenta con un gran volumen de publicaciones e impulsó la Asociación junto a otro grupo de gente”, recuerda López Presa.

Más de 300 hórreos

León es la única provincia de Castilla y León que conserva hórreos, con tres variantes tipológicas propias. El censo de 2005 registró 325 ejemplares, una cifra que la Asociación quiere actualizar urgentemente.

"Entre nuestros objetivos, queremos actualizar el censo de hórreos en la provincia de León porque es la única provincia que tiene hórreos de Castilla y León y el censo se hizo en el año 2005. En aquel momento se censaron 325 hórreos y queremos actualizarlo", señala.

Los propietarios se encuentran muchas veces perdidos a la hora de rehabilitar sus hórreos y la asociación quiere tenderles una mano directa.

"Muchos no saben a quién acudir cuando hay que rehabilitar los hórreos y queremos echarles una mano en eso", señala, y destaca que este artilugio es "un elemento de memoria colectiva".

El presidente hace, además, hincapié en que, al contar con 325 en la provincia leonesa, pueden "asumir tener la lista de los propietarios y asesorarles en cuanto a subvenciones, ayudas o simplemente cuando necesiten buscar un albañil que sepa cómo restaurarlos".

Geolocalización y un hórreo infantil

Además, desde la Asociación preparan una web con todos los hórreos geolocalizados, un hórreo infantil para llevar a los colegios y aspiran a una mayor implicación de la provincia de León en la Red Internacional Horrea, compartida entre España y Portugal.

"Queremos poner en una página web geolocalizados todos los hórreos de la provincia de León y se va a hacer un hórreo infantil para que los niños lo puedan construir y lo podamos mover por los colegios. Queremos fomentar que se conozca y se proteja", explica López Presa.

El hórreo es, ante todo, un sistema ingenioso para conservar el alimento. "Lo podríamos definir como un artilugio muy eficiente para conservar alimentos, es su principal función. Graneros elevados hay desde el Sáhara hasta Laponia", detalla el presidente.

López Presa destaca que el hórreo leonés cuenta con algunas particularidades que lo convierten en un artilugio único. "Se monta sin clavos, está considerado un mueble y, por tanto, no paga IBI, solo ocupación de la vía pública en los casos en que está en la vía pública", apunta.

Y asegura que lo que este reconocimiento viene a poner de manifiesto es que en torno al hórreo "hay una serie de elementos culturales".

"Es un lugar en torno al cual la gente se juntaba para hacer reuniones de vecinos, existe toda una artesanía de las piezas que van encajadas y tiene un componente también paisajístico muy característico", afirma.

Un "esfuerzo extra"

Aunque ya son Bien de Interés Cultural (BIC), esta nueva declaración pone el foco en el patrimonio inmaterial: los conocimientos, la artesanía y su valor social. La Asociación confía en que sirva para activar medidas reales desde la Junta.

"Lo que está quedando claro es que los hórreos son un elemento cultural y queremos que esto sirva para que desde la Consejería de Cultura de la Junta se elaboren planes más activos para apoyar a los propietarios en su conservación", afirma López Presa.

Especialmente delicados son los hórreos de cubierta de paja. "Esperamos que este reconocimiento sirva para que a nivel institucional se haga un esfuerzo extra y que sirva como una llamada de atención", concluye.

Con el hórreo de Las Bodas como símbolo de más de cuatro siglos de historia, León tiene ahora una oportunidad única para proteger y dar a conocer este valioso patrimonio vivo.