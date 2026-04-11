Decenas de personas exigen en León la llegada del tren FEVE al centro de la ciudad antes de la gran marcha desde Guardo

Manifestación por la llegada del tren FEVE al centro de León, este sábado en la capital leonesa Peio García ICAL

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León salió un sábado más a las calles de la ciudad para exigir la llegada del tren de FEVE a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital leonesa, así como para mostrar su rechazo a la propuesta del tapado de las vías.

El colectivo, que pide a la Junta y al Ayuntamiento de León la inclusión de la línea en la futura tarjeta del Consorcio de Transportes, también reclama a la Administración autonómica que tome la iniciativa para negociar con el Ministerio la integración ferroviaria.

Además, obsequió a quienes les apoyan en la movilización semanal con una ración de olla ferroviaria que prepararon desde primera hora de la mañana.

Entre las próximas acciones previstas por la Plataforma se encuentra la celebración de una marcha de varios días de duración entre la localidad palentina de Guardo y la capital leonesa, con la participación de los pueblos por los que pasa el recorrido de FEVE.