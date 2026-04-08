Un coche se empotra contra el escaparate de una panadería en León: herido un joven de 20 años
El conductor ha perdido el control del vehículo mientras descendía a gran velocidad por la curva de acceso al barrio de Eras de Renueva, en la confluencia con la calle Cruz Roja de la capital leonesa.
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Un joven de unos 20 años ha resultado herido tras un aparatoso accidente de tráfico ocurrido este martes, alrededor de las 20:09 horas de la tarde, en la avenida Padre Isla de León.
El conductor ha perdido el control del vehículo mientras descendía a gran velocidad por la curva de acceso al barrio de Eras de Renueva, en la confluencia con la calle Cruz Roja.
En lugar de girar, el coche ha continuado en línea recta y se ha empotrado violentamente contra la pastelería Panochas, situada en la esquina. El morro del turismo ha quedado completamente incrustado dentro del establecimiento.
Afortunadamente, a esa hora había poca afluencia de peatones en el paso de cebra, debido en parte al empeoramiento del tiempo, por lo que no hubo más víctimas.
El joven se encontraba consciente aunque aturdido y ha sido atendido en el lugar por personal sanitario, no siendo necesario trasladarlo al hospital. El suceso ha generado gran expectación y cortes de tráfico en una zona muy transitada de la capital leonesa.