Nueva tragedia en la temible N-122: fallece el conductor de un turismo tras chocar contra un camión en Sardón

Foto de archivo de un accidente en la N122 en el término municipal de Sardón de Duero ICAL

Una persona ha fallecido este martes en un nuevo accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Sardón de Duero.

El siniestro, en el que se han visto involucrados un turismo y un camión, ha tenido lugar este mediodía.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 comenzó a recibir varias llamadas de alerta a las 14:11 horas.

Los testigos informaban de una colisión frontolateral entre ambos vehículos en el kilómetro 333 de la carretera N-122, en sentido Soria. Un nuevo fallecido en esta carretera terrible que tantos fallecidos acumula.

Desde el primer momento, las llamadas advertían de la gravedad del impacto, señalando que el conductor del turismo se encontraba atrapado e inconsciente en el interior del habitáculo.

Ante la magnitud del accidente, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, bomberos de la Diputación de Valladolid, necesarios para las labores de excarcelación y Emergencias Sanitarias (Sacyl), que envió un equipo médico del centro de salud de Tudela y una ambulancia de soporte vital básico.

Confirmación del fallecimiento

Los facultativos sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor del turismo. Por el momento, no se han facilitado datos filiatorios de la víctima ni el estado del conductor del camión.