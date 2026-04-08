Robo a plena luz del día en Santa Marta de Tormes: atracan una joyería en la Carretera de Madrid y hieren al dueño
El suceso ha tenido lugar pasadas las once de la mañana y la Guardia Civil ya investiga los hechos para identificar a los autores del asalto.
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Susto de los grandes esta mañana en pleno corazón de Santa Marta de Tormes (Salamanca). Eran poco más de las once cuando la tranquilidad de la Carretera de Madrid se ha roto por un violento atraco en una de las joyerías de la zona.
El asalto, ocurrido a plena luz del día y en una de las travesías más transitadas, ha terminado con el propietario herido después de recibir un fuerte golpe en la cabeza que le ha provocado una brecha.
Lo más llamativo del suceso es que, a pesar del impacto y de la lógica tensión del momento, el propio joyero ha tenido la sangre fría de trasladarse por su propio pie al centro de salud del municipio para que le curaran la herida.
Nada más recibir el aviso, tanto la Policía Local de Santa Marta como la Guardia Civil se han desplegado en el lugar de los hechos. Por ahora, los agentes mantienen la investigación abierta para intentar dar con los autores, de los que todavía no hay rastro, y aclarar a cuánto asciende el botín que han conseguido llevarse en este golpe que ha dejado consternados a los comerciantes vecinos.