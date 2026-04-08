Blas reparte un gran premio desde la plaza de un municipio de León con el Rasca X10 de la ONCE: lluvia de billetes

El ‘Rasca X10’ de la ONCE ha dejado en León, ni más ni menos que 150.000 euros de su premio mayor.

El vendedor de la ONCE que ha sido el encargado de llevar la suerte a Ponferrada con esta cantidad ha sido Blas García Martín, desde su punto de venta ubicado en la Plaza Lazúrtegui de la localidad leonesa.

Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar tu premio por 2, por 5 o hasta por 10.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

El ‘Rasca X10’ de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.