La socialista Vicenta García, nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas tras la moción de censura contra Camino Lozano

La nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas, la socialista Vicenta García, durante el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de la localidad

La socialista Vicenta García se ha convertido este lunes en la nueva alcaldesa del municipio leonés de Mansilla de las Mulas tras prosperar la moción de censura presentada contra la regidora popular, Camino Lozano, en un pleno extraordinario cargado de tensión.

La moción, registrada el pasado 17 de marzo, ha contado con el respaldo de los tres concejales del PSOE y los dos ediles no adscritos, sumando los cinco votos necesarios para sacar adelante la iniciativa.

El PP ganó las últimas elecciones municipales con mayoría absoluta, pero quedó en minoría tras la salida de un concejal del Grupo Popular.

Durante el debate, que se desarrolló en un ambiente bronco, la ya exalcaldesa Camino Lozano defendió su gestión y denunció que la moción "desvirtúa el resultado electoral" expresado por los vecinos en las urnas.

Por su parte, el PSOE justificó la iniciativa por la "situación insostenible" en el funcionamiento del Ayuntamiento, argumentando la necesidad de mejorar los servicios públicos y la gobernabilidad del municipio.

Una posición vulnerable

Camino Lozano accedió a la Alcaldía tras las elecciones de 2023, donde el PP obtuvo mayoría absoluta.

Sin embargo, la pérdida de un edil al pasar a no adscrito dejó al equipo de gobierno en una posición vulnerable, permitiendo la alianza entre socialistas y los dos concejales independientes.

Vicenta García, que ya fue la candidata socialista a la Alcaldía en los últimos comicios, ha tomado posesión como alcaldesa en el mismo pleno.

En sus primeras declaraciones, la nueva regidora se marcó como prioridades "alcanzar la estabilidad institucional, mejorar los servicios públicos y trabajar por el progreso de Mansilla de las Mulas y sus pedanías".

Reacciones políticas

El PSOE de León ha celebrado el resultado y ha destacado que la moción responde a la voluntad de "poner fin a una parálisis" en el municipio.

Por su parte, el Partido Popular de León ha calificado la operación como una "maniobra política" del PSOE y ha mostrado su respaldo total a la gestión de Camino Lozano.

El pleno de este 30 de marzo marca un punto de inflexión en la política local de Mansilla de las Mulas, un municipio de algo más de 3.000 habitantes conocido por su patrimonio histórico y su ubicación estratégica en el Camino de Santiago francés.

Vicenta García afronta ahora el reto de liderar un gobierno en minoría y de tender puentes para garantizar la gobernabilidad hasta el final de la legislatura en 2027.

Los próximos meses serán clave para comprobar si el nuevo equipo municipal consigue estabilizar la institución y cumplir las expectativas de mejora en servicios que han defendido los promotores de la moción de censura.