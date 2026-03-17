El PSOE y dos ediles no adscritos fuerzan una moción de censura en Mansilla para echar a la alcaldesa del PP

El Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, registró una moción de censura con el respaldo de dos concejales no adscritos con el objetivo de “impulsar un nuevo rumbo en la gestión municipal”.

El pleno para su debate y votación ha sido convocado para el próximo 30 de marzo. El objetivo es echar a la alcaldesa Camino Lozano, del Partido Popular.

Desde el grupo socialista señalaron que la iniciativa pretende poner fin a una situación que consideran “insostenible” en el funcionamiento del Ayuntamiento, marcada, según denuncian, por la “falta de diálogo y entendimiento”.

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Vicenta García, criticó la falta de comunicación con la oposición y las dificultades para desarrollar el trabajo municipal con normalidad. “No hay diálogo ni posibilidad de plantear propuestas o hacer preguntas con normalidad”, afirmó, lo que, a su juicio, provoca que “sea imposible trabajar por el pueblo y buscar soluciones”.

García también puso el foco en la gestión del municipio y señaló la “falta de avances y de atención a los servicios básicos”. En este sentido, defendió que “Mansilla necesita más impulso, más cuidado de su día a día y una gestión que esté centrada en mejorar la vida de los vecinos”.

La candidata socialista subrayó además la “necesidad” de abrir una nueva etapa basada en “el entendimiento, el trabajo conjunto y la atención a las necesidades reales del municipio”. “Un pueblo avanza cuando hay unión, diálogo y ganas de hacer cosas”, aseguró.

Desde el PSOE sostienen que la moción de censura, respaldada por los dos ediles no adscritos, busca “garantizar una nueva etapa de estabilidad, colaboración y mejora de los servicios públicos”, con el objetivo de situar a Mansilla de las Mulas en “una senda de progreso y oportunidades para todos sus vecinos”.