Batalla por Mansilla: el PP de León acusa al PSOE de urdir una "operación política" para derribar a Camino Lozano

Imagen del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas y, a la derecha, la alcaldesa, Camino Lozano (PP)

El PP de León ha salido en defensa de la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Camino Lozano, y ha cargado con dureza contra el PSOE por promover una moción de censura que, a su juicio, responde a una “operación política” y no al rechazo de la gestión municipal. La iniciativa fue registrada el 17 de marzo por el PSOE con el respaldo de dos concejales no adscritos y se debatirá en el pleno previsto para el 30 de marzo.

En un comunicado difundido este sábado, los populares sostienen que la moción se impulsa “contra la voluntad de los ciudadanos” y critican que salga adelante con el apoyo de “un tránsfuga y un concejal no adscrito que se presentó por UPL en 2023”.

El PP vincula además la moción al resultado de las recientes elecciones autonómicas en el municipio y asegura que llega justo un día después de unos comicios en los que, según destaca, los vecinos de Mansilla respaldaron mayoritariamente sus políticas con más del 30% de los votos y un aumento de más de cinco puntos respecto a 2023.

Los populares defienden que la gestión de Camino Lozano ha servido para impulsar la actividad y las inversiones en el municipio.

En ese balance incluyen los más de dos millones de euros que, según apuntan, ha invertido la Junta, además de otros proyectos previstos, entre ellos la posible dotación de viviendas públicas para favorecer la llegada de nuevos residentes.

Desde el PP de León insisten en que la moción “no se promueve por la gestión, ni por el sentir de los ciudadanos”, sino por el interés del PSOE de conquistar gobiernos municipales “a costa de lo que sea”.

En ese sentido, enmarcan la maniobra en una estrategia política a un año de las próximas elecciones municipales.

La formación advierte también de que este movimiento podría tener consecuencias para sus impulsores y expresa su preocupación por una posible paralización de proyectos en marcha en Mansilla de las Mulas.

Los populares confían en que los vecinos tomen nota de lo ocurrido y sean ellos quienes, en las próximas municipales, juzguen la situación en las urnas.

El PSOE denuncia falta de diálogo

Los socialistas justifican la maniobra por la “falta de diálogo y entendimiento” en el Ayuntamiento. Su candidata a la Alcaldía, Vicenta García, defiende que el cambio es necesario para mejorar la gestión diaria, atender mejor los servicios públicos y situar al municipio en una etapa de mayor estabilidad y colaboración.

Con ambos bloques ya plenamente enfrentados, el pleno del 30 de marzo se presenta como una cita de fuerte carga política en la recta final del mandato. De un lado, el PP denuncia una maniobra para arrebatarle la Alcaldía sin pasar por las urnas; del otro, el PSOE defiende que el relevo responde a la necesidad de desbloquear el Ayuntamiento y cambiar la forma de gobernar el municipio.