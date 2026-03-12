Ester Muñoz denuncia que el 'Hodio' de Sánchez "recuerda a iniciativas del régimen de Maduro en Venezuela"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante su visita al municipio leonés de Cistierna, este jueves Peio García ICAL

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que la nueva herramienta 'Hodio', impulsada por el Gobierno para monitorizar los discursos de odio en redes, le recuerda a "una iniciativa de Kirchner en Argentina y a otra del régimen de Maduro en Venezuela".

Muñoz ha asegurado en Cistierna que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debió haber presentado la herramienta "porque es el mayor generador de odio del país" y le ha recriminado que "insultase" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "riéndose de su salud mental".

Todo ello después de que el ministro afirmase que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no tiene un estado mental mínimamente normal".

"Me extraña que generando una herramienta de esta naturaleza no colocasen a su mayor experto en el Gobierno, Óscar Puente, que es el mayor generador de odio de todo el país. Lo lógico es que hubiera presentado la iniciativa y nos hubiera dedicado unos cuantos insultos", ha afirmado.

La portavoz del PP ha recriminado a Puente sus palabras sobre Ayuso y ha recordado que "las enfermedades de salud mental no paran de crecer, es una preocupación de todas las comunidades y que la principal razón de de muerte no natural de los adolescentes es el suicidio".

"Estamos haciendo campañas contra el bullying y el acoso laboral y tenemos un ministro que se ríe de la salud mental de las personas y se dedica a insultar a las personas riéndose de su salud mental. Esta es la gente que quiere hablar de odio", ha señalado.

Exigencia de médicos al Gobierno

Muñoz ha considerado "crucial" que el PP gane las elecciones del próximo domingo en Castilla y León y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que resuelva la falta de médicos en la Comunidad.

"Es una competencia exclusiva del Gobierno, hay una huelga que lleva varios meses por parte de los médicos contra una ministra comunista que el otro día llamaba a los médicos delincuentes acusándoles de hacer rehenes a los pacientes", ha afirmado.

Y ha ironizado con que "a la ministra de Sanidad de las pancartas le preocupe que los médicos se manifiesten contra ella".

"Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, que dejó un Ministerio tan importante como el de Sanidad en manos de los comunistas, es de una vez por todas dedicarse a resolver los problemas para que las comunidades autónomas puedan contratar y colocar médicos", ha señalado.

La portavoz del PP ha recordado que la Junta "dedica el 83% del presupuesto total a sanidad, educación y dependencia" pero que "para poder tener médicos en todas las comarcas hace falta que el Ministerio haga su trabajo y provea de médicos a las comunidades".

"Nos jugamos mucho el próximo 15 de marzo, no queremos que Castilla y León deje de tener la mejor educación, la mejor dependencia ni una de las mejores sanidades ni que venga un candidato de Sánchez a traer el odio y los muros a la Comunidad".

Y ha apuntado que los castellanos y leoneses son "gente seria, que no quiere complicaciones ni que vengan a dividirlos". "Estoy convencida de que el próximo 15 de marzo Mañueco revalidará como presidente de la Junta", ha zanjado.