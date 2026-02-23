Mañueco anuncia un fondo para rehabilitar las iglesias de Castilla y León: "Queremos mantener vivo el patrimonio"

El presidente de la Junta y del PPCyL y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita al Palacio Episcopal del municipio leonés de Astorga, este lunes

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que impulsará un fondo específico para rehabilitar las iglesias de Castilla y León si es reelegido en el cargo. "Queremos mantener vivo el patrimonio", ha afirmado, en una intervención en el municipio leonés de Astorga.

Mañueco ha señalado que entre las más de 1.000 medidas del programa electoral del PP destacan varias relacionadas con el patrimonio histórico y cultural como la incentivación de la gestión de los cascos históricos con un plan específico de iluminación, el fomento de la inversión en restauración y conservación del patrimonio, con el fondo específico de rehabilitación de las iglesias, y el impulso de grandes eventos culturales y de la actividad de los museos, entre otras.

"La cultura es imprescindible y el patrimonio y la cultura son foco de atracción para que vengan visitantes de todo el mundo y que sea un verdadero motor de desarrollo económico y social", ha afirmado Mañueco.

El candidato del PP ha recordado que su objetivo principal es colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir", ha destacado que los populares tienen "los mejores candidatos" y ha explicado el eslogan de campaña, presentado este mismo lunes: 'Aquí, certezas'. "Estas elecciones van de lo que aquí ocurre y no hemos venido a hacer ruido sino a dar certezas y certidumbre, que se construyen con medidas y con proyecto", ha asegurado.

Bono Nacimiento y autónomos

Mañueco ha recordado otras propuestas del PP en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. "Vamos a duplicar Bono Nacimiento hasta 5.000 euros, a triplicar el número de familias que puedan beneficiarse de los 200 euros para actividades fuera del horario escolar y vamos a dar la primera matrícula gratuita en las universidades públicas desde el curso 26-27", ha señalado.

También ha hecho hincapié en el bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos "para compensar las subidas de cotizaciones de Sánchez" y el impulso del apoyo al campo, además de "mantener la gratuidad del autobús que depende de la Junta con la tarjeta Buscyl y extender los helicópteros medicalizados a toda la Comunidad".

Por otro lado, ha subrayado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares cercanos, el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de "suelo industrial de calidad adaptados a las demandas de las empresas" y el incremento en un 80% de los recursos para políticas de vivienda, con la nueva Cuenta Ahorro Vivienda que contemplará una deducción en el IRPF para los jóvenes.

Fiscalidad favorable

"Vamos a ampliar la edad de los jóvenes de 35 a 40 años para que los ahorros, hasta 10.000 euros al año durante 5 años, puedan tener una bonificación fiscal del 15% y un ahorro de 7.500 euros por compra de vivienda. Y seguiremos incrementando el parque de vivienda pública, en el primer año de legislatura queremos terminar 800 viviendas y continuar con la política de alquiler joven", ha destacado.

Mañueco ha señalado también la propuesta de bonificar peajes en las autopistas a los conductores recurrentes y ha destacado que "son compromisos que vamos a cumplir porque lo nuestro es cumplir". "Lo hemos demostrado estos cuatro años y queremos hacer un proyecto de futuro para los cuatro que vienen", ha afirmado.

Además, ha asegurado que Castilla y León es "pionera y referente" en la fiscalidad favorable al mundo rural. "Vamos a ir más allá, vamos a extender estas ventajas para municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes a más de 30 kilómetros de la capital y a impulsar impuestos cero para la transmisión de propiedades en el medio rural y otras deducciones. Esta medida va a beneficiar al 97% de los municipios de la Comunidad", ha destacado.

Mantener el empleo en La Bañeza

El candidato del PP se ha referido a la situación de la planta de Azucarera en La Bañeza y ha recordado el cambio en la dirección de la empresa Azucarera España, confiando en "un cambio de rumbo". "Vamos a trabajar con la nueva dirección viendo en esta nueva etapa una oportunidad para construir soluciones de futuro para la remolacha, la Bañeza y toda la provincia de León", ha afirmado.

Mañueco ha señalado que el objetivo es "mantener la actividad de la molturación de la remolacha o que se busque una solución industrial que mantenga el empleo". "Para ello sabe la empresa que puede contar con el apoyo de la Junta. Y también queremos garantizar el cultivo de la remolacha, es necesaria una estrategia conjunta entre la Junta y la empresa", ha afirmado.

El candidato ha asegurado que el PP tiene un proyecto "claro" para la Comunidad, que es "colocarla entre las tres mejores de toda España para vivir". "Lo que defendemos es la gestión, algunos dicen que con la gestión no se ganan votos pero la gestión del PP es la buena gestión y es lo que necesitan nuestros paisanos y nuestra tierra para seguir creciendo. El PP es lo mejor para que Astorga, León y toda la Comunidad sigan creciendo", ha zanjado.