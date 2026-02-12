Figaredo (Vox): “En Televisión Española no hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar con una bomba atómica”

El diputado nacional de Vox José María Figaredo ha cargado hoy con dureza contra Radiotelevisión Española (RTVE) al afirmar que en la corporación pública “no hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar peor aún con una bomba atómica”.

Figaredo sostiene que en RTVE “hay una banda de ladrones que están desviando el dinero público a productoras externas de amigos del Gobierno”. Según explicó, la televisión pública estaría produciendo programas a través de terceros en lugar de emplear sus propios recursos, lo que, a su juicio, supone un uso indebido de fondos públicos.

“Han multiplicado el presupuesto del amigo Broncano el otro día”, afirmó, en referencia a la contratación de determinados formatos televisivos. “Hay infinitos programas que se producen en lugar de con los recursos propios que tiene Televisión Española. Se están pagando a terceros siempre amigos del Gobierno para que se llenen los bolsillos”, añadió.

Y fue más allá para asegurar que “En Televisión Española no hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar peor aún con una bomba atómica. Eso es lo que hay que hacer”.

Críticas al “fanatismo climático”

Las polémicas declaraciones del dirigente de Vox se produjeron tras un acto en el Bierzo coincidiendo con la voladura de las chimeneas de la central térmica de Compostilla II. Figaredo calificó el derribo como “una prueba más de lo que ha supuesto el fanatismo climático para el mundo rural en España”.

Demolición de las chimeneas de la antigua Central Térmica de Compostilla II de Cubillos del Sil (León) César Sánchez ICAL

“La central de Compostilla era una auténtica mina para Ponferrada”, afirmó, asegurando que en torno a 2.000 personas dependían de empleos directos e indirectos vinculados a la instalación. “Están poniendo el último clavo al ataúd del bienestar de Ponferrada”, sostuvo.

El parlamentario de la formación de Abascal acusó al Partido Popular de haber “estafado” a los ciudadanos por su apoyo al Pacto Verde y por aplicar, en su opinión, políticas alineadas con el Partido Socialista. “Es una estafa permanente aplicar políticas socialistas en todos los puntos de España”, afirmó.

Defensa de térmicas y nucleares

Figaredo defendió el mantenimiento de centrales térmicas y nucleares y aseguró que su formación ha presentado iniciativas parlamentarias para ampliar su vida útil. “Demuelen esta central por puro fanatismo climático”, señaló, añadiendo que el sistema eléctrico “todavía no es capaz de sostenerse solo con renovables”.

En el acto también intervino el candidato de Vox a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, quien respaldó la defensa del mundo rural y criticó las políticas energéticas que, según Vox, están afectando a la competitividad y al empleo en la Comunidad.