El curso más duro bajo el agua: así se forman los nuevos buceadores del GEAS para Castilla y León

La Guardia Civil ha clausurado una nueva edición del curso de Buceador del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), una de las especialidades más exigentes del Instituto Armado.

Tras meses de formación y un duro proceso selectivo, 19 agentes han obtenido la habilitación que les permitirá prestar servicio en unidades GEAS repartidas por todo el territorio nacional.

El curso arrancó el pasado mes de agosto con 76 aspirantes procedentes de distintos puntos de España. Solo una cuarta parte ha logrado completar con éxito la formación, lo que da muestra del alto nivel físico, técnico y psicológico que exige esta especialidad.

Los alumnos, con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, pertenecen a diferentes escalas y especialidades de la Guardia Civil.

No existe un perfil único para acceder al GEAS, más allá de la vocación y la pasión por el medio acuático, ya sea a través de la natación, el buceo u otras disciplinas relacionadas.

La fase final del curso se ha desarrollado en el embalse de Bárcena, en Ponferrada (León), donde los agentes han puesto en práctica los conocimientos adquiridos en meses anteriores en escenarios como Cádiz y Murcia.

El trabajo que desarrollan estos especialistas se realiza siempre en equipo

En Bárcena han realizado ejercicios avanzados, entre ellos maniobras de heligruaje con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en León, una práctica clave para intervenciones en zonas de difícil acceso.

Más allá de la técnica subacuática, los instructores han incidido especialmente en valores como el trabajo en equipo, considerado esencial en intervenciones donde la coordinación puede marcar la diferencia.

Resistencia y autocontrol

La resistencia física y el autocontrol en situaciones de alta presión son otras de las capacidades que se potencian durante el curso, preparando a los futuros especialistas para enfrentarse a búsquedas de desaparecidos, rescates complejos o actuaciones en condiciones adversas.

La experiencia operativa de los instructores ha sido uno de los pilares de esta edición. Muchos de ellos participaron en 2024 en el despliegue de la Guardia Civil con motivo de la DANA de Valencia, mientras simultaneaban su labor docente con la formación del anterior curso.

También intervinieron en el dispositivo desplegado en Andalucía durante las recientes inundaciones, aportando al aula y al agua una experiencia directa en emergencias reales.

En Castilla y León, el GEAS tiene su sede en la provincia de Valladolid. Desde allí, los especialistas participan en búsquedas de personas desaparecidas, garantizan la seguridad en eventos, realizan controles administrativos en pruebas deportivas, recogen muestras y elaboran atestados judiciales, entre otras funciones.

La especialidad avanza también en materia de igualdad. Hasta el año pasado, todos sus integrantes eran hombres.

En 2024 culminó su formación la primera guardia civil del GEAS, que en esta edición ha participado por primera vez como instructora, marcando un hito en la historia de la unidad.

Con la finalización del curso, los 19 nuevos buceadores serán destinados a los distintos GEAS distribuidos por la geografía nacional, donde comenzarán una nueva etapa profesional al servicio de la ciudadanía, preparados para intervenir allí donde el agua se convierte en escenario de emergencia.