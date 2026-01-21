El 'boom infantil' de un pueblo de León: "Ha multiplicado por más de 5 el número de niños. La pirámide se ha revertido"

El municipio leonés de Almanza vive un momento histórico en su evolución demográfica. En apenas seis años, el número de niños y jóvenes de entre 0 y 17 años ha pasado de 11 a 61, un crecimiento que confirma que el municipio ha logrado revertir la tendencia al envejecimiento y convertirse en un pueblo atractivo para las familias.

Actualmente, la población infantil y juvenil se distribuye en 35 niños en el colegio, ocho en la guardería y 18 en el instituto, cifras que reflejan una realidad impensable hace solo unos años y que sitúan a Almanza como un referente de revitalización rural en la comarca.

Este cambio no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante del Ayuntamiento por apostar decididamente por las familias y la infancia. La puesta en marcha de numerosas actividades extraescolares, el fomento del deporte, el apoyo al ocio educativo y el cuidado de las familias que ya viven en el municipio han sido claves para crear un entorno atractivo y dinámico.

A ello se suma una política activa de apuesta por la vivienda, que ha permitido atraer nuevas familias de forma progresiva cada año, consolidando un crecimiento sostenido y real.

"El objetivo siempre ha sido que Almanza sea un pueblo joven, con futuro, donde las familias quieran quedarse y otras nuevas decidan venir. Hoy podemos decir con orgullo que la pirámide poblacional ha cambiado: ya no crece solo por la parte superior, sino que presenta una forma equilibrada, similar a un diábolo, con una base joven que garantiza el futuro del municipio", ha afirmado el alcalde de la localidad, Javier Santiago Vélez.

Santiago ha hecho hincapié en que el llamado 'boom infantil' de Almanza demuestra "que, con políticas cercanas, servicios de calidad y una clara apuesta por las personas, el medio rural no solo tiene futuro, sino que puede crecer y rejuvenecer".