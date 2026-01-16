Una inversión clave para el polígono industrial de León: la Junta impulsará la mejora del viario y un nuevo aparcamiento

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su reunión con los alcaldes de León, José Antonio Diez, de Onzonilla, Diego Lorenzana Rodríguez, y de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa Morón, este viernes

Una inversión clave para el polígono industrial de León. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido este viernes con los alcaldes de León, José Antonio Diez Díaz y Onzonilla, Diego Lorenzana Rodríguez, y Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa Morón, y se ha comprometido a apoyar económicamente el nuevo Plan de Inversiones que elaborará el patronato que gestiona la infraestructura.

Quiñones ha anunciado que la Junta lo apoyará en el marco de la próxima convocatoria de ayudas a polígonos industriales del Instituto de Competitividad Empresarial. En el encuentro, se puso de manifiesto la necesidad de reparación y mejora del viario del también conocido como polígono industrial de Onzonilla a través de un aparcamiento y otras actuaciones que permitan modernizarlo para dar servicio a las empresas ya establecidas y las que lo hagan en un futuro.

Los tres alcaldes detallaron la próxima implementación de un Plan de Inversiones que elaborará el patronato que gestiona el polígono industrial de León, conocido popularmente como polígono de Onzonilla, integrado por representantes de los tres municipios. Una actuación que el consejero consideró adecuada y necesaria a fin de promover la "competitividad" de dicho polígono, y comprometió el apoyo de la Junta de Castilla y León en el marco de la convocatoria de subvenciones a polígonos industriales que se abrirá en el mes de febrero próximo.

Un polígono estratégico

El polígono, que cuenta con una superficie de 1.860.000 metros cuadrados, vio la luz a finales de los años setenta y se construyó una segunda fase en 2002. Dista 5 km del casco urbano de la ciudad de León y se encuentra bien comunicado con la autovía León-Benavente-Madrid, con Asturias, Astorga, Burgos, y con la Nacional N-VI y la Nacional 630.

El apoyo de la Junta de Castilla y León al Plan de Inversiones del polígono se encuadra en la política llevada a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda con la instrumentación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la empresa pública dependiente de esta Sociedad de Medio Ambiente e Infraestructuras de Castilla y León (Somacyl), a fin de dotar a la Comunidad de polígonos industriales y logísticos con suelo de calidad, equipado con los mejores servicios y energía renovable.

El objetivo es que resulte competitivo y atractivo para el establecimiento empresarial y, por tanto, genere la actividad económica y el empleo que fomenten el crecimiento y la calidad de vida en la Comunidad.

1.400 hectáreas

En esa línea de actuación se trabaja en generar 1.400 hectáreas de nuevo suelo industrial en las nueve provincias de Castilla y León, con una inversión de más de 250 millones de euros. También se apoya a los polígonos industriales de titularidad municipal, como es el caso del de Onzonilla, en el marco de una línea de convocatoria de ayudas por parte del Instituto de Competitividad Empresarial (Icecyl) dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

La actuación de la Junta en la provincia de León en polígonos industriales, se integra por las importantes inversiones superiores a los 100 millones de euros en los polígonos industriales de su titularidad de Villadangos del Páramo, Parque Tecnológico de León, Polígono de El Bayo en el Bierzo y también por la previsión de dos nuevos enclaves industriales en Villablino y Cistierna. La Junta también apoya a los polígonos industriales municipales de la Llanada, en Ponferrada, y, ahora, del polígono de Onzonilla, en León.