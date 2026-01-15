Indra comenzará en septiembre a fabricar drones militares en León y los entregará a final de año

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, visita las instalaciones de la futura fábrica de vehículos aéreos no tripulados de Indra Group acompañada por el presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, este jueves Peio García ICAL

La nueva fábrica de vehículos aéreos no tripulados de Indra Group, ubicada en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (provincia de León), comenzará a operar con capacidad productiva a principios de septiembre. Por ello, en las próximas semanas se iniciará la contratación de personal con Formación Profesional e Ingeniería para poner en marcha la producción y, antes de finalizar el año, empezar a entregar los primeros equipamientos.

Así lo anunciaron este jueves en las propias instalaciones el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Los dos responsables de la compañía explicaron que las dos naves gemelas, que pronto se unirán, acogerán un programa especial de modernización centrado en drones y sistemas aéreos no tripulados destinados a las Fuerzas Armadas en un futuro próximo.

El proyecto implica una inversión cercana a los 12 millones de euros y generará 200 nuevos puestos de trabajo directos, a los que se sumará la contratación de aproximadamente 150 ingenieros adicionales para reforzar las capacidades de ingeniería en la provincia.

Ángel Escribano destacó que la estrategia del grupo pasa por mantener una apuesta firme por la inversión y por aprovechar el potente tejido industrial español, con el objetivo de posicionar a León como la ciudad más relevante de España, y una de las principales de Europa, en la producción de equipamiento UAV, con exportaciones dirigidas tanto a las Fuerzas Armadas españolas como a aliados y socios europeos.

Por su parte, José Vicente de los Mozos subrayó que Indra está entrando en una fase de industrialización, ya que hasta ahora era principalmente una empresa tecnológica, en la que los UAV constituyen uno de los ejes estratégicos prioritarios.

Una infraestructura "de vanguardia"

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, visitó hoy las instalaciones y calificó el proyecto como "una infraestructura de vanguardia" y un "símbolo de innovación y fortalecimiento de las capacidades de defensa de España". También lo enmarcó como una clara apuesta del Ministerio de Defensa por la industria, el empleo altamente cualificado y la I+D+i.

"Buscamos la soberanía tecnológica y León va a desempeñar un papel clave en este objetivo", afirmó Valcarce. El proyecto, que surge del acuerdo firmado con Indra y la empresa EDGE Group (de Emiratos Árabes), responde a la necesidad estratégica de garantizar que España y Europa cuenten con autonomía en tecnologías críticas de defensa.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno con el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, que incluye 35 programas especiales de modernización en áreas como sistemas no tripulados y munición merodeadora inteligente, capacidades esenciales para España, la Unión Europea y la OTAN.

2.000 millones y vocación exportadora

La fábrica de Villadangos no solo entregará 150 drones militares al Ministerio de Defensa (según el convenio firmado recientemente) y cubrirá las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas, sino que también tiene una clara vocación exportadora. Gracias al acuerdo con EDGE, se producirá también para Emiratos Árabes y otros mercados internacionales.

La planta prevé alcanzar una facturación cercana a los 2.000 millones de euros, con una base importante destinada a las Fuerzas Armadas y el resto orientado a exportaciones hacia países de la OTAN y otros destinos.Para Amparo Valcarce, invertir en defensa significa invertir en capacidades tecnológicas, industria y empleo de calidad, lo que contribuirá a transformar por completo el modelo económico de León hacia un territorio industrial y tecnológico que valore el talento procedente de la Formación Profesional y la Universidad.

La secretaria de Estado recordó las decisiones ya materializadas: la creación de la Unidad de Drones de la UME, la modernización del Regimiento de Artillería de Astorga (con el Sistema Lanzador de Alta Movilidad), mejoras en la base de San Andrés del Rabanedo y en la Base Aérea de León (que acogerá drones tácticos SIRTAP), así como inversiones en el centro de ensayos de Cuadros y en infraestructuras de vivienda en Astorga.

Valcarce insistió en la importancia de la colaboración con universidades y centros de formación para lograr un verdadero cambio tecnológico, impulsando la investigación en tecnologías de doble uso (civil y militar), fortaleciendo la defensa y garantizando la transferencia de conocimiento hacia la industria.

En este sentido, destacó el convenio firmado hace un año entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de León para atraer y formar talento, generar oportunidades laborales en la provincia y promover la innovación en robótica, tecnología aeroespacial y sistemas inteligentes.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, también participó en la visita. Subrayó el compromiso del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con el desarrollo industrial de la provincia, facilitando infraestructuras como el polígono de Villadangos (ampliado, con nuevos accesos, suministros y conexión intermodal/ferroviaria), lo que ha permitido asentar proyectos estratégicos como el de Indra. La Junta, a través de Somacyl, ampliará las instalaciones en línea con su apoyo absoluto al proyecto.