Indra y Edge fabricarán en León municiones merodeadoras y abrirán en Valladolid una fábrica de motores para drones

Este acuerdo refuerza la colaboración entre España y Emiratos Árabes Unidos en defensa y es el segundo alcanzado recientemente por Edge con empresas españolas.

Indra abrirá además una planta en Valladolid para la fabricación de micro-motores para drones, consolidando su liderazgo en tecnologías aeroespaciales avanzadas.

La nueva planta en León contará con una inversión de 20 millones de euros y generará 200 empleos, reforzando la soberanía industrial en defensa.

Indra y Edge crearán una empresa conjunta en España para fabricar municiones merodeadoras y armas inteligentes, con una fábrica en Villadangos de Páramo (León).

La compañía de Emiratos Árabes Unidos Edge e Indra acaban de firmar la creación de una nueva empresa para la fabricación de sistemas avanzados de defensa en España.

La nueva empresa se centrará en el desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos.

Asimismo, en un comunicado conjunto, afirman que podrá ampliar su actividad a otras capacidades de defensa en función de futuras necesidades.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y Alberto Ruiz Rodríguez, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria.

Al acto, en el plano corporativo, estuvo presente Faisal Al Bannai, presidente del Grupo Edge, y Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra. Mientras que los firmantes fueron Hamad Al Marar, director general y CEO de la compañía emiratí, y José Vicente de los Mozos, CEO de la española.

"Sujeta a la aprobación por parte de los consejos de Indra y Edge, la nueva compañía se establecerá en España como una entidad dedicada a la fabricación de soluciones de defensa", aseguran en el mismo comunicado.

La empresa española aprovechará la experiencia de Edge en municiones merodeadoras y armas inteligentes "para apoyar actividades de fabricación, ensamblaje y ciclo de vida para programas de defensa españoles y europeos".

Según explican, la fábrica estará ubicada en Villadangos de Páramo (León) donde se producirán estos sistemas de munición merodeadora, conocidos popularmente como drones kamikaze, contará con una inversión estimada de unos 20 millones de euros y creará 200 empleos.

En paralelo, Indra establecerá en la ciudad de Valladolid una nueva planta puntera en la fabricación de micro-motores para UAV, una inversión estratégica que reforzará el liderazgo de Indra en tecnologías aeroespaciales avanzadas.

Se trata de un enfoque que permitirá que los sistemas avanzados se fabriquen en el propio país y cumplan con la línea de soberanía nacional y europea impulsada desde la UE.

"La iniciativa pone de manifiesto el compromiso compartido de Indra y Edge con el desarrollo de capacidades industriales de última generación, soberanas y con vocación exportadora en Europa", señalan.

“Crear esta empresa conjunta con Indra en España marca un paso decisivo en la expansión de Edge en Europa", en palabras de Hamad Al Marar.

"Al desarrollar capacidades de munición merodeadora en España, estamos fomentando la fabricación nacional y respondiendo directamente a la escala y urgencia de los requisitos de defensa europeos, mientras construimos capacidades industriales a largo plazo con un socio de confianza”.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, declaró que "con esta iniciativa, Indra da un paso decisivo hacia su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones".

"El desarrollo de estas capacidades nos permite responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado", asegura.

La firma con Indra es el segundo acuerdo que la emiratí alcanza con una compañía española en las últimas semanas. A finales de diciembre, se informó de que EM&E fabricará el blindado 6x6 Ferox desarrollado por Edge en Jaén.