Indra y Edge crearán dos plantas para fabricar drones en León, con 200 nuevos empleos, y micromotores en Valladolid

Indra Group y EDGE crean una nueva empresa en España para la fabricación de sistemas de defensa en el marco de los Programas Europeos de Defensa Cedida

Castilla y León se va a consolidar como uno de los nuevos polos industriales de la defensa en España con la creación de una nueva empresa conjunta entre el grupo emiratí EDGE e Indra Group, destinada a la fabricación de sistemas avanzados de defensa para programas españoles y europeos, entre ellos drones.

El proyecto contempla la puesta en marcha de dos instalaciones estratégicas en las provincias de León y Valladolid, con una inversión inicial relevante y un fuerte impacto en empleo y tecnología y lo hará de la mano del vallisoletano José Vicente de los Mozos quien no se olvida de sus orígenes y traerá a la comunidad un proyecto que creará más de 200 empleos en León.

Los detalles del plan de inversiones en Castilla y León serán presentados este miércoles 14 de enero, a las 11:00 horas, en un acto institucional en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid.

En la cita participarán el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el CEO de la compañía, José Vicente de los Mozos, quienes informarán sobre la colaboración entre la Junta y la empresa para impulsar este proyecto industrial estratégico.

La nueva compañía, pendiente de la aprobación final por los consejos de administración de ambas firmas, estará especializada en el desarrollo, producción y soporte integral de municiones merodeadoras y armas inteligentes, conocidas popularmente como drones kamikaze, dentro del marco de los Programas Especiales de Modernización de la defensa.

Según las estimaciones iniciales, la empresa contará con una cartera de pedidos anual cercana a los 2.000 millones de euros.

En León

En la provincia de León, Indra desarrollará una nueva planta de fabricación de drones en el polígono de Villadangos del Páramo. Esta instalación acogerá la producción de sistemas de munición merodeadora y supondrá una inversión aproximada de 20 millones de euros por parte de la compañía española.

Cuando alcance su plena capacidad operativa, la fábrica generará alrededor de 200 empleos directos, convirtiéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes de los últimos años en la zona.

En Valladolid

De forma paralela, Indra establecerá en la ciudad de Valladolid una nueva planta puntera dedicada a la fabricación de micromotores para vehículos aéreos no tripulados (UAV). Esta inversión estratégica reforzará el liderazgo de la compañía en tecnologías aeroespaciales avanzadas y permitirá completar en Castilla y León una cadena de valor industrial ligada a los sistemas de defensa de última generación.

El CEO de Indra Group, el vallisoletano José Vicente de los Mozos, destacó que “con esta iniciativa, Indra da un paso decisivo en su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones.

El desarrollo de estas capacidades nos permite responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo y un crecimiento acelerado”.

Por su parte, según ha subrayado Valcarce, “este proyecto combina la experiencia tecnológica de una empresa líder española como Indra con un socio internacional de primer nivel, y demuestra que la cooperación industrial es clave para garantizar capacidades críticas de defensa, reforzar la competitividad europea y contribuir a la estabilidad y seguridad colectiva”.

La secretaria de Estado ha puesto también en valor el impacto territorial y social de la iniciativa: “La implantación de esta nueva capacidad industrial en León contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado, a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la UDRUME que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”.

El modelo productivo permitirá que estos sistemas avanzados se fabriquen íntegramente en España, en línea con los requisitos de soberanía industrial europea y con el objetivo de responder al rápido crecimiento de la demanda de capacidades de defensa en Europa.