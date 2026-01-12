Un histórico salto sanitario para El Bierzo: unidad de ictus, helicóptero medicalizado y un nuevo robot quirúrgico

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de las mejoras en transporte de emergencias sanitarias, en el municipio berciano de Ponferrada, este lunes César Sánchez ICAL

Histórico salto sanitario para El Bierzo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este lunes en Ponferrada los nuevos helicópteros de emergencias sanitarias que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico, entre ellos uno para la comarca berciana, a través de un contrato en el que ha invertido 95,4 millones de euros. Además, ha anunciado que la nueva unidad de ictus empezará a funcionar este viernes y que se pondrá en marcha un nuevo robot quirúrgico.

Mañueco ha dado a conocer la puesta en funcionamiento de tres nuevos helicópteros medicalizados: uno para el área de El Bierzo, con base en Cueto; otro para la provincia de Soria, ubicado en Garray; y un tercero para Ávila, en la base de Piedralaves, en el Valle del Tiétar. Estos medios aéreos se incorporan a los cuatro que ya están operativos en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.

Además, el presidente de la Junta ha avanzado que, en los próximos meses, entrarán en servicio otros tres helicópteros medicalizados en Palencia, Segovia y Zamora, lo que permitirá completar en 2026 una flota de 10 helicópteros de emergencias sanitarias, con uno en cada provincia y uno adicional en El Bierzo. "Castilla y León tendrá el doble de helicópteros de emergencias sanitarias que las comunidades que están en segunda posición, Andalucía y Cataluña, que cuentan con cinco", ha apuntado.

14 nuevas ambulancias

El refuerzo del transporte sanitario incluye también la incorporación de 14 nuevas ambulancias de transporte urgente, nueve de soporte vital básico distribuidas en todas las provincias y cinco de soporte vital avanzado. En concreto, en la provincia de León se incorporan tres nuevas ambulancias: dos de soporte vital avanzado en León capital y Ponferrada, y una de soporte vital básico en Toreno.

"Con esta dotación, el sistema de emergencias sanitarias mejora su capacidad de respuesta y permite abarcar todas las provincias con operaciones rápidas y seguras, incluso en las localidades más pequeñas. El 62% de las unidades de emergencias se sitúan en zonas básicas de salud rurales, garantizando el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad", ha destacado Mañueco.

El presidente ha recordado que, al inicio de su mandato, Castilla y León contaba con tres helicópteros medicalizados, cifra que se ha incrementado hasta los siete actuales y que alcanzará los 10 en 2026. Del mismo modo, las ambulancias de transporte urgente han pasado de 157 a 204, lo que supone un incremento del 30%. A estas se suman otras 449 ambulancias de transporte no urgente, hasta alcanzar un total de 720 ambulancias en toda la Comunidad.

Unidad de ictus el viernes

El presidente del Ejecutivo autonómico ha recordado las diferentes actuaciones desarrolladas en el Bierzo en materia sanitaria, por parte de la Junta de Castilla y León, y, especialmente, con los pacientes con cáncer y sus familias. Entre otros ejemplos, ha hecho referencia a la reorganización del Hospital de Día Oncohematológico, "ampliando el horario y mejorando el servicio de citaciones, y la puesta en marcha de una consulta de consejo farmacéutico especializado en oncohematología".

Por otro lado, con el objetivo de seguir dotando a este hospital de los mejores servicios y de la tecnología más avanzada, ha anunciado que, en 2026, este centro contará con cirugía robótica de Traumatología y que la unidad de ictus comenzará a funcionar el próximo viernes. Además, tras la finalización del área de cardiología, se dispondrá de una sala de procedimientos para realizar el tratamiento de arritmias y otros de baja complejidad, evitando así el desplazamiento de los pacientes a hospitales de referencia.

Estos avances se suman a otras mejoras que el Ejecutivo autonómico está impulsando en este hospital, como las obras para la reubicación del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia con una inversión de casi dos millones de euros, la elaboración del proyecto de la Unidad Satélite de Radioterapia, así como la incorporación de equipamiento de alta tecnología, entre los que destacan un TAC, una resonancia magnética, un escáner de patología digital y un robot quirúrgico.

84 nuevas plazas

El presidente de la Junta ha recordado, también, la creación del Hospital de Día Pediátrico, el Hospital de Día Psiquiátrico de Adultos, la Unidad de Suelo Pélvico y la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, así como las mejoras introducidas en la atención a los pacientes oncológicos, con nuevas consultas especializadas, la ampliación de horarios y la puesta en marcha de un segundo Hospital de Día de Tratamientos Generales.

A su vez, ha subrayado el refuerzo de la plantilla del Hospital del Bierzo con 84 nuevas plazas en todas las categorías y la fidelización de 20 médicos especialistas.

En Atención Primaria, ha destacado el nuevo Centro de Salud de Bembibre, la reforma del centro de Pico Tuerto, los avances para la construcción del nuevo Centro de Salud de Ponferrada, y otras prestaciones sanitarias ya impulsadas, como la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en el Centro de Salud de Ponferrada IV o los trabajos para crear una unidad de este tipo en Bembibre y Fabero. "Es un día de gran satisfacción y alegría", ha zanjado Mañueco.