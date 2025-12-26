El pueblo de Castilla y León que ha amanecido congelado: la temperatura bajó a -7,7 ºC, de las más bajas de España

Lagunas de Somoza amaneció este 26 de diciembre abrazada por el hielo. En esta localidad leonesa, a los pies de la Montaña Central, el mercurio se desplomó hasta los 7,7 grados bajo cero.

Un valor extremo que la situó entre los rincones más fríos de toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. No es un hecho aislado: el invierno ha entrado con paso firme en Castilla y León y ha teñido de blanco valles, parameras y montes.

La lista de madrugadas gélidas se extendió por buena parte de la Comunidad. Cuéllar, en Segovia, y Aguilar de Campoo, en Palencia, registraron 6,9 grados bajo cero. Muy cerca quedaron Cubillas de Rueda, con 6,8 negativos, y Villablino, con 6,7. Mientras tanto, en las cumbres de Sierra Nevada, Pradollano volvió a encabezar el ranking nacional con -12,2 grados; un paisaje de postal tan bello como extremo.

La jornada de hoy mantiene el pulso invernal. La Aemet no descarta nevadas en el este y noreste de Castilla y León, especialmente por encima de los 800 o 900 metros, con heladas generalizadas que podrían ser intensas en la Cordillera Cantábrica. El ambiente será invernal en todas las capitales: León se despertará con cuatro grados bajo cero, mientras que Burgos y Zamora marcarán -3. Las máximas apenas superarán los cinco o seis grados en la mayor parte del territorio.

Un recordatorio de que, en esta tierra de contrastes, el frío no es solo meteorología: forma parte de la propia identidad del paisaje invernal de Castilla y León.