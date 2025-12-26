La historia de Javi, la cierva Pepa y casi 30.000 firmas en un pueblo de León: “Haré todo lo posible para quedarme con ella”

Esta es una tierna historia que transcurre en La Vecilla, un pueblo de la provincia de León. Los protagonistas son Javier Alonso García, un hombre de 61 años que nació en dicha localidad y una cierva que ha sido bautizada con el nombre de Pepa.

“En marzo de 2024 vino la Guardia Civil y me denunció. Me dijeron que no podía tener un animal salvaje en cautividad y me hablaron de una infracción de caza. La semana pasada vinieron a por el animal, pero no sabemos donde está”, asegura Javier en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia comenzó hace 13 meses cuando Pepa llegó al pueblo leonés y comenzó a no separarse de Javier. “He cogido mucho cariño al animal y quiero quedarme con ella”, añade, en declaraciones a este medio.

La Asociación Empatía, con su presidenta Silvia Barquero, se están volcando para que Pepa y Javi no sean separados. De hecho, se ha lanzado una recogida de firmas que llega ya a las 29.000 casi para que esta bonita historia no se rompa.

La llegada de Pepa y una denuncia

Javier Alonso García lleva toda la vida viviendo en La Vecilla. Además, desde hace 36 años es el dueño del Bar El Cruce en el municipio leonés y se esmera, cada día, en dar el mejor trato a sus clientes.

“La historia de la cierva Pepa comienza hace 13 meses. Yo tenía cuatro ovejas en una finca y se juntó a ellas. Salía y entraba de ella cuando quería. Tras estar mucho tiempo en dicha finca comenzó a venir detrás de mí. La he cogido mucho cariño”, explica nuestro entrevistado.

La cierva no se separaba de Javier. Iba con él incluso al bar. Se portaba de maravilla y no hacía daño a nadie. Sin embargo, una denuncia lo ha cambiado todo.

“La Guardia Civil vino en marzo de 2024 y me denunció. Me dijeron que no podía tener un animal salvaje en cautividad y me hablaron de una infracción de la Ley de Caza”, explica Javier con pena.

Hacer todo lo posible para quedarse con Pepa

El leonés, protagonista de esta historia junto a la cierva Pepa, asegura que la denuncia “de 2.000 euros” le llegó en el mes de septiembre y que hace poco han ido hasta el pueblo “miembros de Medio Ambiente”.

“Vinieron a por Pepa la semana pasada pero no la encontramos. Creemos que sigue por aquí, que no está alejada del pueblo”, afirma Javier, que habla también de cómo la Asociación Empatía se ha volcado con el fin de que el animal no se separe de Javier.

La Asociación Empatía “se está portando muy bien”, añade. Informa que dicha asociación “ha presentado un escrito ante la Junta de Castilla y León” para que “pueda quedarse con el animal”.

“Me gustaría seguir con ella. Voy a hacer todo lo posible para quedarme con ella”, añade Javier hablando de Pepa, la cierva a la que ha cogido un cariño tremendo.

La Asociación Empatía y 29.000 firmas

Bajo el título de ‘Pepa y Javi, una historia que no queremos que nadie rompa’, la Asociación Empatía comenzó la pasada semana con una recogida de firmas con el fin de conseguir que el hombre y el animal no se separen. Ya llega casi a las 29.000.

Hablan de la llegada de Pepa, que se acercó a Javier y que, desde entonces, “no se ha separado de él, y le sigue a todas partes” siendo “el animal el que ha decidido quedarse sin que nadie le retenga”.

“Pepa es una cierva mansa, habituada a la presencia humana, que no causa daño ni problemas a nadie. Al enterarse de la situación, las autoridades quieren llevarse a Pepa y han sancionado a Javier sin ofrecer alternativas que tengan en cuenta la singularidad de este caso”, añaden desde la asociación.

Desde la Asociación Empatía pide “estudiar la posibilidad de regularizar la situación de Javier para que Pepa pueda seguir viviendo con él, la persona que ella misma ha elegido” pero siempre bajo las condiciones y garantías que contempla la ley”.

Añaden que “si esta opción no fuera aceptada, el Santuario Vegan se ha comprometido a acoger a Pepa como alternativa, asegurando su bienestar, atención veterinaria y un entorno seguro. Pero debe quedar claro que esta es la segunda opción, no la primera”.

Aseguran, desde la asociación, que “no es aceptable que se lleven a Pepa a una reserva cinegético o a una finca de caza”.

Añaden que harán llegar “todas las firmas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León para que escuchen a la ciudadanía y actúen con justicia y responsabilidad”.

Avances

Silvia Barquero, la presidenta de la Asociación Empatía, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que se desplazaron el martes, 23 de diciembre, hasta la Delegación Territorial de la Junta en León.

“Nosotros presentamos un escrito solicitando que, en primer lugar, dieran la custodia a Javi para que él fuera, legalmente, el responsable de Pepa. En segundo lugar, que, si esa solución no era viable, que nos permitieran trasladarla al Santuario Vegan, que estaba autorizado. Es un lugar en condiciones de sanidad, en el que el animal puede estar”.

Añade que, en esas conversaciones “la Junta les dijo que veían que no habría inconveniente en que Javi se quedaba con Pepa si solicitábamos el núcleo zoológico para Javier, y que le dejarían la custodia de Pepa”.

“Lo que vamos a hacer ahora es iniciar ese trámite. La Junta de Castilla y León nos indicó dónde tenemos que dirigir la petición. Vamos a presentar el escrito con el informe de situación de cómo está Pepa, cómo apareció. Todo, para que le den el núcleo zoológico. Para que él se haga cargo con los saneamientos necesarios, los registros médicos de sanidad animal al día, y con ello conseguir este núcleo zoológico”, añade Silvia Barquero.

La presidenta de la Asociación Empatía añade que “entregarán las casi 30.000 firmas con esa solicitud” pero que “aún no hay nada cerrado”.

“Nos dijeron en la Junta que no veían inconveniente en que nos dieran el núcleo zoológico. Eso nos tranquiliza. No hay nada asegurado. Tuvimos reunión con la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente y los Servicios Veterinarios de León. Ambas partes nos invitaron a solicitar el núcleo zoológico para Javi y hemos visto una luz. No es una solución final, pero sabemos por donde tirar ya”, añade nuestra entrevistada.

Asesoramiento y a la espera

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en declaraciones a este medio, han asegurado que la Asociación Empatía "fue a asesorarse el pasado martes" para conocer los trámites a seguir para que Javier consiga quedarse con Pepa.

"Les dijimos lo que tenían que hacer. De momento, en la Delegación Territorial de la Junta no hay constancia de que se haya registrado ningún trámite", añaden en declaraciones a este medio fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en León.

Desde Fresno el Viejo se ofrecen a la acogida

Enrique Marcos Sánchez, responsable de la Era de las Aves de Fresno el Viejo, un centro de acogida de animales en la provincia de Valladolid, se han ofrecido a acoger a la cierva Pepa.

“Aquí tenemos a dos ciervos machos: Picias y Álvaro y una hembra, Naye. Todos ellos llegaron a través de los centros de recuperación CRAS de la Junta de Castilla y León. Nos gustaría, si es posible, poder ayudar a Javier y si lo viera necesario, albergar en nuestras instalaciones a Pepa”, añade Enrique Marcos.

Asegura que los ciervos que albergan llegaron por “atropellos en su mayoría” y se ofrece para la llegada de Pepa.