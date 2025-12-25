Una menor que iba en patinete por León queda inconsciente tras colisionar con un coche en Nochebuena

Una menor de 17 años ha resultado herida y ha quedado inconsciente después de colisionar con un turismo en la ronda LE-20 mientras circulaba en patinete esta pasada Nochebuena.

Los hechos han ocurrido sobre las 22:02 horas del miércoles 24 de diciembre, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria en la rotonda con la calle de la Serna para la menor.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de León y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y al personal de atención primaria.

Finalmente, los servicios sanitarios han atendido a la chica en el lugar de los hechos, para posteriormente evacuarla en la ambulancia hasta el hospital de León.