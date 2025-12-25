Una menor que iba en patinete por León queda inconsciente tras colisionar con un coche en Nochebuena
Los hechos han ocurrido en la rotonda entre la ronda LE-20 y la calle de la Serna.
Más sucesos: Dos mujeres de 62 y 32 años y un hombre de 65, hospitalizados tras el incendio en un pueblo de León
Una menor de 17 años ha resultado herida y ha quedado inconsciente después de colisionar con un turismo en la ronda LE-20 mientras circulaba en patinete esta pasada Nochebuena.
Los hechos han ocurrido sobre las 22:02 horas del miércoles 24 de diciembre, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria en la rotonda con la calle de la Serna para la menor.
El aviso se ha trasladado a la Policía Local de León y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y al personal de atención primaria.
Finalmente, los servicios sanitarios han atendido a la chica en el lugar de los hechos, para posteriormente evacuarla en la ambulancia hasta el hospital de León.