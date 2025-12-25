Imagen de archivo.

Una menor que iba en patinete por León queda inconsciente tras colisionar con un coche en Nochebuena

Los hechos han ocurrido en la rotonda entre la ronda LE-20 y la calle de la Serna.

Una menor de 17 años ha resultado herida y ha quedado inconsciente después de colisionar con un turismo en la ronda LE-20 mientras circulaba en patinete esta pasada Nochebuena.

Los hechos han ocurrido sobre las 22:02 horas del miércoles 24 de diciembre, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria en la rotonda con la calle de la Serna para la menor.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de León y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y al personal de atención primaria.

Finalmente, los servicios sanitarios han atendido a la chica en el lugar de los hechos, para posteriormente evacuarla en la ambulancia hasta el hospital de León.