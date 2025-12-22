Una mujer devuelve 4.000 euros y da una lección de honestidad en Navidad en Ponferrada

Una lección de honestidad en plena Navidad. La Policía Nacional de Ponferrada ha recuperado y devuelto a su legítimo propietario un sobre que contenía 4.910 euros, gracias a la actuación ejemplar de una ciudadana y a las gestiones realizadas por los agentes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 18 de diciembre, cuando una vecina de Ponferrada localizó en una céntrica calle de la ciudad un sobre blanco sujeto con una goma elástica. Al comprobar que en su interior había una importante cantidad de dinero, se dirigió de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional para hacer entrega del mismo, informando del lugar y momento exacto en el que lo había encontrado, pese a no existir documentación que identificara a su propietario.

El sobre fue recepcionado por la Policía Nacional y quedó depositado en el grupo de investigación de la Comisaría de Ponferrada, a la espera de que pudiera ser reclamado por su legítimo dueño.

Al día siguiente, un varón de avanzada edad se personó en dependencias policiales para denunciar la pérdida de un sobre con dinero en la misma zona donde había sido hallado. Manifestó que había retirado dicha cantidad de una entidad bancaria ese mismo día con la finalidad de repartirla entre familiares.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron las correspondientes gestiones de comprobación con la entidad bancaria, verificando extractos, horarios y demás datos relevantes. Estas comprobaciones permitieron constatar que todos los detalles aportados por el denunciante, incluida la descripción del sobre y la cantidad exacta de dinero, coincidían plenamente con el sobre entregado por la ciudadana.

Una vez confirmada la titularidad del dinero, la Policía Nacional procedió a la entrega del sobre a su legítimo propietario.

Desde la Policía Nacional se ha querido agradecer públicamente la conducta ejemplar de la ciudadana, destacando su honestidad y colaboración, así como recordar el compromiso permanente del Cuerpo con la seguridad, la atención y el auxilio a la ciudadanía, manteniendo abiertas las Comisarías de Policía Nacional las 24 horas del día, los 365 días del año.