Encuentra 600 euros en un cajero de Ávila y los entrega a la Policía: “Un acto que devuelve la sonrisa en Navidad"

La colaboración ciudadana ha permitido a la Policía Nacional de Ávila devolver 600 euros en efectivo a sus propietarios, un matrimonio residente en la ciudad.

El feliz desenlace fue posible gracias a la ejemplar conducta de un ciudadano que encontró el dinero y lo entregó de forma voluntaria.

Los hechos se iniciaron el pasado 22 de noviembre, cuando un hombre se personó en las dependencias de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Policía Nacional.

El hombre manifestó que acababa de encontrar 600 euros en efectivo, en 12 billetes de 50 euros, en un cajero automático de una entidad bancaria de Ávila. Tras ello, el dinero quedó depositado bajo custodia policial.

A raíz de la entrega del efectivo, funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEV) iniciaron una investigación para localizar a los propietarios. Los agentes se desplazaron a la entidad bancaria con el objetivo de identificar a los titulares de las tarjetas que hubieran realizado operaciones de reintegro por el importe exacto de 600 euros en la franja horaria aproximada del hallazgo.

El 10 de diciembre los empleados de la entidad facilitaron a los agentes dos extractos del diario de operaciones del cajero. En ellos, se confirmaban dos reintegros de 600 euros, ambos dispensando 12 billetes de 50 euros, realizados precisamente el 22 de noviembre, alrededor de las 14:30 horas.

El personal bancario informó que las tarjetas utilizadas en ambas operaciones estaban relacionadas y correspondían a un matrimonio residente en Ávila. Una vez comprobados todos los extremos, se procedió a la entrega de los 600 euros al matrimonio en dependencias policiales.

La Policía Nacional ha querido destacar y agradecer públicamente la "ejemplar conducta cívica" del ciudadano que entregó el dinero, y ha recordado la importancia fundamental de la colaboración para que historias como esta "tengan un final feliz". Asimismo, asegura que es un "acto de honestidad que devuelve la sonrisa en estas fechas navideñas".