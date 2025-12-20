Estudiantes de la ULE, premiados por sus trabajos del máster interuniversitario de Cooperación Internacional

Cuatro investigaciones del máster interuniversitario en Cooperación Internacional de las universidades públicas de Castilla y León han sido reconocidas en los Premios a Trabajos Académicos sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo 2025, convocados por la Junta de Castilla y León. Los trabajos destacan por ofrecer soluciones aplicadas a problemas reales.

Laura Beatriz Calderón fue premiada por su propuesta para mejorar la gestión de proyectos en organizaciones no gubernamentales. Dalsy Lucía Ruiz, tutelada por el profesor Jorge Ramón García Arias, analizó los desafíos que plantean los incendios forestales en regiones vulnerables de América Latina.

Isabel Vela Hortigüela presentó un proyecto para garantizar el acceso al agua potable en Ghana, mientras que Aner Gallastegi desarrolló modelos de gestión y reciclaje de residuos en comunidades locales. Estas investigaciones muestran "el compromiso del estudiantado con un desarrollo más justo y sostenible", según apuntan desde la ULE.

La Universidad de León considera que de esta forma queda consolidado así su papel como "institución comprometida con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible" a través de la excelencia de su formación de posgrado.

El máster se articula como un espacio de colaboración interuniversitaria orientado a formar "profesionales capaces de analizar, diseñar y evaluar intervenciones en contextos de desarrollo desde una perspectiva crítica y aplicada".

José Alberto Benítez-Andrades, vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, destaca que la docencia y la investigación universitaria son herramientas clave para "mejorar las políticas públicas" y abrir nuevas vías frente a retos globales.

Los premios reconocen investigaciones académicas que abordan desafíos reales vinculados a la erradicación de la pobreza, la gestión sostenible de recursos, la defensa de los derechos humanos o la mejora de políticas públicas desde un enfoque aplicado y transformador.

Para la ULE el máster en Cooperación Internacional, coordinado en la ULE por Eduardo Fernández Huerga, refuerza la formación de posgrado orientada a la cooperación internacional y la transformación social, respaldando la capacidad de la universidad para ofrecer respuestas académicas a los grandes retos globales.