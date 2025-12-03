El Ayuntamiento de León conmemora el Día de la Discapacidad dando voz a 14 entidades sociales

Esta mañana el Ayuntamiento de León ha conmemorado el Día de la Discapacidad con un acto celebrado en el Paseo del Ferrocarril y en el que las protagonistas han sido las asociaciones que han leído un manifiesto reivindicando la necesidad de eliminar barreras y lograr una sociedad más igualitaria y justa para personas con y sin discapacidad. Un total de 14 entidades han sido las encargadas de dar voz a las reivindicaciones y peticiones de este colectivo.

El alcalde de León, José Antonio Diez, también ha participado en este acto donde ha querido agradecer la labor de todas las asociaciones de la ciudad que trabajan con personas con todo tipo de necesidades. “Somos conscientes de que, sin vuestra labor, tarea, profesionalidad y dedicación, la calidad de vida de todas las personas afectadas no sería la misma”.

Además, Diez ha destacado la labor fundamental de las administraciones para avanzar en la igualdad real y seguir invirtiendo en proyectos e iniciativas para lograr mejorar la calidad de vida y cuidados de todas las personas que lo necesiten.

Además del alcalde, ha participado en esta conmemoración la concejala de Bienestar Social, Vera López, así como otros miembros de la Corporación Municipal y otras administraciones. Tras la lectura del manifiesto, los participantes han podido disfrutar de una masterclass de rumballet y una actuación de la Mayorteca.