La Aemet activa el aviso amarillo en la provincia de León por nevadas que podrían dejar espesores de cinco centímetros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica de León por nevadas por encima de los 1.300 metros que pueden dejar espesores de hasta cinco centímetros.

Por otra parte, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve mantiene cerrados en la provincia de Burgos los puertos de Lunada (BU-572) y Portillo de la Sía (BU-571), mientras que en Ávila se recomienda precaución para circular por la N-502, a la altura de Navalacruz; en León por la N-630, entre Arbás del Puerto y Ventosilla, y en Soria por la N-111, entre La Póveda de Soria y San Andrés. Además, en Salamanca está cortada la carretera DSA-191 en Candelario.