La Aemet alerta para este sábado: densas nieblas y heladas en tres provincias de Castilla y León

Es el momento de vivir noches heladas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 29 de noviembre, avisos amarillos por nieblas persistentes en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, donde se espera que la visibilidad quede reducida a tan solo 100 metros en algunos momentos.

Según la predicción del organismo, las nieblas se mantendrán desde la medianoche hasta el mediodía, pudiendo ir acompañadas de heladas y cencellada, lo que incrementará la peligrosidad en carreteras y zonas rurales.

La combinación de humedad y bajas temperaturas podría favorecer la formación de depósitos de hielo en superficies expuestas.

Previsión para los próximos días

Domingo 30

La jornada del domingo comenzará con cielos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en el este, sur y áreas de montaña. A lo largo del día, la nubosidad y las lluvias tenderán a remitir, aunque se mantendrán en el extremo norte. La cota de nieve se situará entre 1.200 y 1.600 metros.

Se mantiene la probabilidad de bancos de niebla, sobre todo en el sur de la comunidad y en las montañas del norte. Las temperaturas descenderán en zonas de montaña y se mantendrán estables en el resto. Se esperan heladas débiles, que podrán ser moderadas en las áreas más elevadas. Los vientos soplarán del noroeste y norte, flojos, con intervalos moderados.

Lunes 1

Para el lunes se prevé un escenario de intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, que aumentarán hasta dejar cielos nubosos o cubiertos por la noche. Existe probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. Persistirán las heladas débiles, localmente moderadas en la mitad este. Los vientos serán flojos y variables, aunque tenderán a fijarse del suroeste y a intensificarse con el paso de las horas.