Anilson Soares, el minero leonés muerto en Asturias: 42 años, caboverdiano, y ya perdió a un hermano en la mina

La mina de Cangas del Narcea (Asturias), con los agentes trabajando en el lugar.

Villablino está sumida en el luto tras el trágico accidente en la explotación ubicada en Vega de Rengos del concejo asturiano de Cangas del Narcea que segaba este viernes la vida de dos mineros.

Uno de los mineros que quedó atrapado por el hundimiento en el segundo nivel de la mina era Anilson Soares. Tenía 42 años, de origen caboverdiano, vecino de la localidad de Caboalles (Villablino), y además era padre de dos hijos.

Sin embargo, según las primeras informaciones, Anilson ya había vivido en primera persona otro golpe mortal de la minería, tras perder a su hermano menor en un accidente minero ocurrido en el año 2007 tras un derrumbe en la mina La Escondida, en Caboalles.

Lamentablemente, en el accidente de Cangas de Narcea ocurrido este viernes también ha perdido la vida un segundo minero, se trata de Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea.

La capital lacianiega vuelve a estar de luto por la muerte de un minero siete meses después de que el accidente en Cerredo acabara con la vida de cuatro de sus vecinos, de edades comprendidas entre los 32 y los 54 años, junto con la de otro minero berciano, e hiriera a otros cuatro.

Pésame de Mañueco y Barbón

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya expresó ayer su consternación por el derrumbe en la mina de Vega de Rengos y se puso a disposición del Gobierno de Asturias para ayudar en lo que requiera.

“No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros. D.E.P.”, publicó ayer en X el presidente Mañueco.

También el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se sumó al sentimiento de dolor por la muerte de los dos mineros. “Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más, por el dolor”, expresó.

Barbón agradeció el trabajo de los rescatadores para recuperar los dos cuerpos de los fallecidos, mostrando su más sentido pésame: “Mi corazón se une a los miles de corazones de las cuencas mineras que, una vez más, vemos como el negro carbón se transforma en el negro color del luto por los mineros perdidos”.

Accidente

El hundimiento se produjo a un kilómetro y medio del acceso a la explotación y el Centro de Coordinación de Emergencias del Principado recibió el aviso del incidente a las 16.58. En esa llamada se informó de la existencia de dos mineros atrapados en la planta dos de la explotación, con los que no se lograba contactar.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizó a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, junto al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado y uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias, que trasladó hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero, cuyos integrantes habían presentado ayer su renuncia tras acumular 9.000 horas impagadas. La sala del 1-1-2 del SEPA también informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

La explotación en la que se ha producido el siniestro está gestionada por la empresa TyC Narcea, cuya actividad fue paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril después del accidente ocurrido el 31 de marzo en Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

La Dirección General de Minas decretó la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido y los trabajadores se manifestaron para reclamar el mantenimiento de los alrededor de 60 empleos de la mina. La administración autonómica asturiana dio el visto bueno en junio a la reanudación de la actividad tras constatar que se cumplían los requisitos necesarios.