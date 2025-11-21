Consternación en CyL: uno de los mineros fallecidos en Cangas del Narcea era vecino de Villablino

Mina en Vega de Rengos, en el concejo Cangas del Narcea, Asturias.

Luto en Castilla y León. Uno de los dos mineros fallecidos después de registrarse un hundimiento en una explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), era vecino de la Comunidad.

En concreto de la localidad de Caboalles, del municipio leonés de Villablino, y de origen caboverdiano, como han confirmado fuentes del municipio a Ical.

Hundimiento

El hundimiento se ha producido a un kilómetro y medio del acceso a la explotación y el Centro de Coordinación de Emergencias del Principado recibió el aviso del incidente a las 16.58 horas.

En esa llamada se informó de la existencia de dos mineros atrapados en la planta dos de la explotación, con los que no se lograba contactar. Posteriormente se elevó a tres la cifra de atrapados.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizó a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, junto al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado y uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias, que trasladó hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero, cuyos integrantes habían presentado ayer su renuncia tras acumular 9.000 horas impagadas.

La sala del 1-1-2 del SEPA también informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Mañueco, consternado

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado sentirse “consternado” por el “trágico” derrumbe en la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea.

Ha añadido, a través de su cuenta de X, que se han puesto a disposición del Gobierno de Asturias para ayudar “en todo lo que requieran”.

“No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros. D.E.P.”, ha finalizado el presidente de la Junta de Castilla y León.